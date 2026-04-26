Fora de casa, Vôlei Renata pega o Praia com chance de garantir ida à final da Superliga

Nesta segunda-feira, o Vôlei Renata terá a primeira chance de carimbar seu retorno à decisão da Superliga no segundo duelo da série de melhor de três contra o Praia Clube, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC. O duelo conta com transmissão do Sportv 2 e da VBTV.

No primeiro jogo, disputado no Ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata venceu por 3 a 1, de virada. Desta forma, uma nova vitória, por qualquer placar, garante o time na decisão. Caso seja necessário, o terceiro jogo será realizado em Campinas, no dia 1º de maio.

"Eles começaram jogando muito bem, impuseram boas sequências. Nós demoramos a nos adaptar, tomar o ritmo de jogo. Depois, equilibramos. Passamos a estar mais conscientes na partida e conseguimos virar. Finalizamos jogando muito bem", disse o técnico Horácio Dileo.

"Eles têm uma identidade e nós temos a nossa. Acho que cada um dos times vai fazer o que melhor faz e o que melhor fez ao longo da temporada para poder ganhar o segundo jogo. Penso que será um jogo novamente de detalhes, jogado como se cada bola fosse a última", acrescentou.

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