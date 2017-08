Com Camilo, Guto Ferreira indica time reserva contra o Galo

O Internacional treinou novamente no Centro de Treinamentos Parque Gigante. As atividades realizadas nesta terça-feira tiveram foco tático em campo reduzido.

Pelo segundo dia consecutivo, o técnico Guto Ferreira indicou que deve utilizar os reservas na partida da Primeira Liga e preservar os jogadores titulares. O meia Camilo, que foi ausência dos trabalhos de segunda-feira devido a problemas pessoais, treinou normalmente com o grupo e deve estar em campo no duelo desta quarta-feira contra o Atlético-MG. Com isso, o garoto Juan deve ficar no banco de reservas e ser alternativa para o treinador no decorrer do jogo.

O provável Internacional que enfrenta o Galo tem: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Camilo, Carlos e Nico López; Joanderson.

Caso passe pelo Atlético-MG, o Colorado vai utilizar força máxima na semifinal do torneio, que ocorre já neste sábado. O vencedor entre Inter e Galo vai enfrentar o ganhador da disputa entre Paraná e Flamengo. Com a melhor campanha da fase de grupos, o time gaúcho tem a vantagem de disputar todas as partidas das demais etapas no estádio Beira-Rio.

Pela Série B, o Internacional retorna a campo apenas no próximo sábado, dia 09 de setembro, às 16h30 (de Brasília), contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do campeonato. Atualmente, o Inter é líder do torneio com 42 pontos, já o time da serra gaúcha é 6º colocado, com 34 pontos.

Veja os relacionados para o confronto:

Goleiros: Daniel e Marcelo Lomba

Laterais: Cláudio Winck, Iago, Junio e Uendel

Zagueiros: Danilo Silva, Ernando, Klaus e Léo Ortiz

Meias/Volantes: Alex Santana, Camilo, Charles, Edenílson, Juan e Mossoró

Atacantes: Carlos, Diego, Eduardo Sasha, Joanderson, Nico López e Roberson