Fifa aumenta premiações para a Copa do Mundo de 2026

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Fifa anunciou um aumento substancial nas distribuições financeiras totais para a Copa do Mundo de 2026, elevando os pagamentos em dinheiro para quase US$ 900 milhões no total (cerca de R$ 4,5 bilhões na cotação atual), após preocupações em relação ao acentuado aumento dos custos para as seleções participantes do torneio na América do Norte.

A Fifa informou que os fundos distribuídos totalizarão agora US$ 871 milhões (R$ 4,35 bilhões), um aumento em relação ao valor inicial de US$ 727 milhões (R$ 3,63 bilhões) anunciado em dezembro.

O anúncio ocorre após uma reunião do Conselho da Fifa realizada antes do Congresso da organização, programado para acontecer na quinta-feira (30), em Vancouver, no Canadá.

Esse aumento significativo surge depois que várias federações-membro da Fifa teriam expressado preocupações de que os elevados custos de viagem, impostos e despesas operacionais gerais pudessem resultar em prejuízos financeiros pela participação na Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho.

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A Fifa decidiu agora mitigar essas preocupações aumentando a verba destinada aos custos de preparação de US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões) para US$ 2,5 milhões (R$ 12,5 milhões) para cada uma das 48 seleções classificadas.

O pagamento original de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões) pela classificação para a Copa do Mundo também foi elevado para US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões).

Outras contribuições para os custos das delegações, assim como um aumento na alocação de ingressos para as equipes, também fazem parte do aumento total.

"A Fifa se orgulha de estar na posição financeira mais sólida de sua história, o que nos permite auxiliar todas as nossas associações-membro de uma maneira sem precedentes", disse o presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, em um comunicado.

"Este é mais um exemplo de como os recursos da Fifa são reinvestidos no futebol", acrescentou.

Estima-se que a Fifa gere aproximadamente US$ 13 bilhões (R$ 65 bilhões) em receitas durante o atual ciclo quadrienal da Copa do Mundo, que se encerra com o maior Mundial da história.

A premiação anunciada pela Fifa no ano passado para a Copa de 2026 já havia superado os valores distribuídos no Catar 2022, representando um aumento de 50%.

De acordo com os números anunciados no ano passado, a seleção campeã mundial de 2026 receberá US$ 50 milhões (R$ 250 milhões), enquanto a vice-campeã receberá US$ 33 milhões (R$ 165 milhões). A equipe que terminar em terceiro lugar receberá US$ 29 milhões (R$ 145 milhões), e a quarta colocada receberá US$ 27 milhões (R$ 135 milhões).

Com conteúdo da AFP*