Autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Boca, Villarreal celebra: "Soubemos jogar"

Nesta terça-feira, o Cruzeiro venceu o Boca Junior por 1 a o, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Autor do gol da vitória, o colombiano Neyser Villarreal celebrou o feito e valorizou a partida do seu time.

"Muito feliz pelo gol, sobretudo pela vitória, que era o que queríamos e sim, uma partida que era pegada, esperamos isso, estávamos preparados para isso e para mais.", disse.

"Nós soubemos jogar, soubemos administrar o tempo e sabemos que as partidas da Libertadores são assim, pegadas.", completou.

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O capitão Lucas Romero também destacou o tamanho do confronto contra o Boca e apontou o domínio do Cruzeiro no jogo.

"É um jogo de dois times grandes, com muita tradição na Copa Libertadores. A torcida fez uma festa maravilhosa, de acordo com o que o time precisava hoje. Por isso o ambiente ficou tão bom para nós, tão favorável. Acho que a gente foi, no 11 contra 11, dominante no jogo, a gente conseguiu dominar o jogo o tempo todo, depois eles com um a menos começaram a segurar um pouco mais, demorar em todos os lances, mas a gente conseguiu encontrar o gol que nos deu a vitória.", analisou o argentino.

"Com certeza, é importante para o que a gente tem pela frente, para ficar em igualdade de pontos com eles na Libertadores, é importante para nós. Agora é focar no sábado, porque temos um jogo importante pela frente.", acrescentou.

Cruzeiro na liderança

Com a vitória sobre os argentinos, o Cruzeiro chegou a seis pontos e lidera o Grupo D da competição, com a mesma quantidade de pontos do Boca, mas à frente pelo critério do confronto direto.

Clássico à vista

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Atlético-MG

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)