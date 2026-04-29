Roger explica mudanças no São Paulo e valoriza empate na altitude: "Temos sempre que comemorar"

O técnico Roger Machado valorizou o ponto conquistado pelo São Paulo na altitude de Bogotá, na Colômbia, no empate contra o Millionarios na noite desta terça-feira. Em duelo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Tricolor entrou com um time praticamente reserva, mas conseguiu evitar a derrota fora de casa.

"Quando eu era atleta, eu não gostava que o departamento de fisiologia me dissesse que o efeito da altitude era só psicológico. Tem um efeito físico, há uma menor capacidade de você se manter na partida fisicamente. Trato com a devida preocupação, mas sem valorizar excessivamente, porque preciso que o jogador consiga se sentir bem em campo, e eles estão bem condicionados. Talvez do minuto 30 em diante, tu percebe o sofrimento no rosto dos jogadores numa altitude de 2.600 metros. Então, faz diferença, mas penso que conseguimos, de forma organizada, minimizar o efeito da altitude", avaliou.

Para a partida, o treinador promoveu mudanças em todos os setores do campo, a começar já pelo gol, com o estreante Carlos Coronel. A principal alteração, entretanto, foi no sistema tático. Roger retomou o esquema com três zagueiros utilizado por seu antecessor e explicou a decisão.

"Não fiz testes pensando em uma evolução somente da nossa equipe. O que fiz foi adaptar o que nós iríamos enfrentar num ambiente de altitude, de atmosfera de estádio de competição sul-americana. Sabia que o rival iria usar muito as bolas aéreas, porque é o time que mais cruza bolas no Campeonato Colombiano. A ideia da linha de três era estar protegido quando o adversário acessasse nossa área. Fizemos um bom primeiro tempo, nossa ideia era ter dois atacantes na frente para conseguir acessar as coisas da linha adversária", detalhou Roger.

"Já no segundo tempo, que o adversário teve mais controle da bola e começou a inverter essa bola, coloquei dois pontas rápidos para tentar contra atacar e marcar a primeira fase do jogo. Faltou um encaixe, mais calma, uma tomada de decisão. Com a falta de oxigênio, tomamos algumas decisões mais equivocadas. Mas penso que, quando se leva pontos nesse contexto de altitude, temos sempre que comemorar", acrescentou.

Roger também despistou sobre o planejamento para o próximo compromisso do São Paulo na Copa Sul-Americana. O técnico foi questionado se poderia preservar titulares novamente no duelo contra o O'Higgins, do Chile, mas evitou projetar a estratégia.

"Fazemos um planejamento prévio, mas vamos lidando jogo a jogo. A ideia para esse primeiro momento era oportunizar a chance para aqueles que tinham menos minutos, rodar o time, mas trazer uma equipe mais fresca e descansada para conseguir competir dentro desse contexto", afirmou.

Roger destaca garotos da base

Roger Machado também destacou a partida de dois jovens da base que tiveram chance no time titular no Estádio Nemesio Camacho El Campín. Nicolas saiu jogando na lateral direita, assim como Djhordney no meio-campo. No segundo tempo, Lucca também ganhou minutos.

"Ontem eu chamei o Nicolas e disse que ele iria jogar. Disse que ele tem capacidades que iriam nos ajudar nessa partida, para [descansar] o Wendell e sentir o Nicolas em um jogo internacional. Penso que ele se comportou bem. Como o Dhjordney também. Jogou com naturalidade no meio-campo. Esses jogadores jovens, juntos de uma estrutura de jogadores experientes, vão crescendo e conhecendo o processo", concluiu.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)