Richarlyson é anunciado pelo Noroeste para a disputa da Série A3

A poucos dias de completar 36 anos de idade, Richarlyson está de casa nova. Nesta sexta-feira, o ex-São Paulo foi anunciado pelo Noroeste e reforça o elenco para a disputa disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. O voltante não atua desde o primeiro semestre deste ano, quando defendeu as cores do Cianorte no Campeonato Paranaense.

Esta, portanto, será a primeira vez que o meio-campista jogará pelo clube de Bauru, sua cidade natal. Vale destacar que seu pai, Lela, foi revelado pelo Norusca, onde se tornou ídolo antes de se transferir ao Coritiba, pelo qual se sagrou campeão brasileiro de 1985.

Richarlyson, inclusive, já fez seu primeiro treino junto ao elenco alvirrubro. A apresentação está marcada para a tarde desta sexta-feira, no Complexo Damião García, ao lado do presidente Estevan Pegoraro.

O Noroeste será o 12° clube da carreira do jogador, que foi revelado pelo Ituano e viveu seus melhores dias no São Paulo, entre 2005 e 2010. Pelo Tricolor do Morumbi, o volante se sagrou campeão do Mundial de Clubes em 2005 e do Campeonato Brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Na sequência, defendeu o Atlético-MG, pelo qual se tornou campeão da Copa Libertadores de 2013.

Ademais, também conta com passagens por Santo André, Vitória, Chapecoense, Guarani, entre outros, incluindo pelo futebol da Áutria e da Índia. Na Seleção Brasileira, foi convocado duas vezes, ambas em 2008, quando Dunga era o técnico.