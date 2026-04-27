Arrascaeta valoriza o grupo após goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG

Neste domingo, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol do jogo, o uruguaio Arrascaeta parabenizou seus companheiros e valorizou a vitória.

"Todo mundo está de parabéns. Quem jogou, quem entrou depois também durante o jogo, muito comprometido em fazer o melhor. Era importante somar os três pontos fora de casa hoje.", disse.

"Cada jogo para nós vai ser difícil, vai ser uma final, temos que continuar evoluindo, melhorando. Continuar criando situações. Depois, faz parte do jogo ver se a bola entra ou não. Fizemos um grande jogo", completou, ao falar sobre a eficiência do ataque rubro-negro na vitória sobre o Galo.

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Na caça ao Palmeiras

Com 26 pontos, seis a menos que o Palmeiras, o Flamengo ocupa o segundo lugar e impede o líder de disparar – a equipe carioca tem um jogo a menos.

Próximo jogo do Flamengo

Jogo: Estudiantes x Flamengo

Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo A)

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de La Plata, La Plata (ARG)