Atuações do Corinthians: Raniele e Bidu se destacam, e André dificulta vitória sobre o Vasco

O Corinthians venceu o Vasco na tarde de domingo por 1 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhou um fôlego na briga contra a zona do rebaixamento. Matheus Bidu foi o autor do gol da vitória em jogo que o Timão termicou com a menos devido à expulsão de André.

O lateral que foi o artilheiro da noite deu tranquilidade à equipe ao marcar ainda no primeiro tempo, que foi dominado pelo Timão. Além do gol de direita, ele deu um passe decisivo e teve uma precisão de 89% no passe. Bidu ainda recuperou cinco bolas durante os 90 minutos.

Por outro lado, André quase colocou tudo a perder. O Timão sofreu um pouco, mas segurou a vitória. O volante recebe um cartão vermelho desnecessário aos 45 minutos da etapa inicial e deixou o Timão com um a menos durante os acréscimos e toda a segunda etapa. O duelo contra o vasco marcou or etorno do jovem ao time após cumprir suspensão na última rodada justamente por conta de outra expulsão.

Fernando Diniz tinha alguns desfalques, entre eles o lateral direito Matheuzinho. O treinador definiu sua estratégia e escalou Raniele como titular, improvisado no setor. E a resposta foi positiva. O volante de origem foi um dos melhores em campo. Líder em duelos ganhos, com dez, teve 11 ações defensivas, com três desarmes e quatro dribles certos. Além disso, também apareceu bem em momentos de ataque e teve uma finalização no alvo.

Rodrigo Garro foi peça importante no meio-campo do Timão, dando lucidez e dinâmica ao setor. Além disso, homem da bola parada, quase deu duas assistências para Gustavo Henrique, que apareceu bem na bola áerea, levando perigo à defesa do Vasco por mais de uma vez. No fim do primeiro tempo, deu o lindo passe para o gol de Bidu.

No ataque, Vitinho ganhou chance como titular. O atacante tabelou com Garro antes do argentino dar o passe para Matheus Bidu estufar a rede de Léo Jardim. Foi substituído no segundo tempo, dando lugar a Jesse Lingard, que também surge como opção para Diniz substituir o lesionado Kayke.

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