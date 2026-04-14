São Paulo vence O'Higgins com gol de Artur e lidera na Sul-Americana

O São Paulo é o novo líder do Grupo C da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Tricolor venceu o confronto direto contra o O'Higgins, do Chile, por 2 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Luciano e Artur balançaram as redes no Morumbis e deram o triunfo aos donos da casa.
Primeiro gol de Artur
Artur marcou pela primeira vez com a camisa do São Paulo. Contratado no último dia da janela de exceção, o camisa 37 disputou todas as partidas desde que chegou ao clube e já contribuiu com um gol e uma assistência.
Estreia de nova camisa
O confronto marcou a estreia da nova segunda camisa do São Paulo. Lançado na última segunda-feira, o uniforme tradicionalmente listrado traz elementos para dialogar com os torcedores que estão com o clube "desde sempre", remetendo à história do Tricolor Paulista. A camisa, inclusive, já está à venda.
Situação na tabela
Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos. Do outro lado, o O'Higgins caiu para a segunda posição, com os mesmos três pontos do início da rodada. O outro confronto da chave acontece nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília), entre Boston River-URU e Millonarios-COL.
FICHA TÉCNICA
🔴⚪⚫ SÃO PAULO 2 x 0 O'HIGGINS-CHI 🔵🟡
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (segunda rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
👥 Público: 19.990
💰 Renda: R$ 762.415,00
🟨 Cartões amarelos: Calleri, Luciano e Bobadilla (São Paulo) / Felipe Ogaz, Pavez Muñoz, Juan Leiva, Sarrafiore e Vecino (O'Higgins)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Dario Herrera (ARG)
Assistentes: Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
VAR: German Delfino (ARG)
GOLS
- ⚽ Luciano, aos 07' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽Artur, aos 09' do 2ºT (São Paulo)
Escalações
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antonio (Danielzinho), Bobadilla (Cauly), e Luciano (Tapia); Artur, Calleri (Luan) e Lucca (Tetê).
Técnico: Roger Machado
O'HIGGINS-CHI: Carabalí; Faúndez González (Morales), Pavez Muñoz, Garrido e Leandro Diaz; González, Felipe Ogaz (Gabriel Pinto) e Juan Leiva; Castillo (Vecino), Sarrafiore e Bryan Rabello (Maturana).
Técnico: Lucas Bovaglio
VAAAAAAAAAAAAAAAMOS 🇾🇪 pic.twitter.com/QkcQ4PgLSM
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2026
Como foi o jogo?
O São Paulo abriu o placar aos sete minutos de jogo. Marcos Antonio lançou para Calleri, que ajeitou de peito para Luciano. O camisa 10 bateu de primeira, da entrada da área, e estufou as redes do O'Higgins. Aos 12 minutos, o Tricolor chegou novamente. Artur cruzou na segunda trave, Calleri cabeceou e Enzo Díaz finalizou, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Com 23 minutos, Sarrafiore recebeu da entrada da área e finalizou, mas sem perigo. Aos 32 minutos, o O'Higgins perdeu uma chance claríssima de gol. Alan Franco conduziu e perdeu. Castillo recebeu em profundidade e saiu cara a cara com Rafael, mas o goleiro do São Paulo espalmou para escanteio. Na cobrança para o meio da área, Castillo cabeceou e Rafael defendeu.
Aos 37 minutos, o O'Higgins quase empatou. González recebeu na pequena área, mas pegou mal na bola e não conseguiu completar para as redes, e a zaga do São Paulo afastou. Momentos depois, Sarrafiore chutou da entrada da área e a bola desviou, passando muito perto da trave e indo para fora.
Segundo tempo
Com seis minutos, o São Paulo voltou a finalizar a gol. Enzo Díaz cruzou para a segunda trave e Artur ficou com ela. O camisa 37 cortou a marcação e bateu com a perna direita, de três dedos, mas o goleiro Carabalí espalmou.
Foi aos nove minutos do segundo tempo que o São Paulo ampliou o marcador. Artur tabelou com Bobadilla e tocou para Luciano, que devolveu de calcanhar. O camisa 37 tocou para Calleri, recebeu de volta dentro da área e bateu na saída do goleiro, fazendo o segundo gol do Tricolor.
Com 21 minutos, o O'Higgins desperdiçou mais uma chance clara na partida. Sarrafiore caiu pelo lado esquerdo e cruzou para o meio. Tolói não cortou, mas Castillo pegou de primeira e mandou para fora embaixo da trave. O time chileno chegou a descontar aos 31 minutos com Vecino, de cabeça, mas a arbitragem anulou o gol por ter enxergado uma falta no zagueiro Rafael Tolói.
Próximo jogos
SÃO PAULO 🔴⚪⚫
- Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
O'HIGGINS 🔵🟡
- Cobresal x O’Higgins (décima rodada do Campeonato Chileno)
- Data e horário: 19/04 (domingo), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio El Cobre, em Atacama (Chile)