São Paulo lança novo segundo uniforme para sequência da temporada; confira

Nesta segunda-feira, o São Paulo apresentou o seu novo segundo uniforme para o restante da temporada 2026. A camisa, tradicionalmente listrada, traz elementos para dialogar com os torcedores que estão com o clube "desde sempre", remetendo à história do Tricolor Paulista.

Segundo a fornecedora oficial, "o modelo resgata a essência histórica do clube numa interpretação que traduz, com elegância e personalidade, a essência de um time que construiu sua história a partir do pioneirismo e da vanguarda".

A camisa dois traz tons de vermelho, branco e preto que passam por todo o vestuário de jogo. Além, é claro, do emblema do clube à esquerda e o símbolo da New Balance à direta. O visual tem uma estética tradicional, fiel às origens, mas a execução é moderna, com linhas bem definidas e acabamento refinado.

A gola polo branca reforça o caráter retrô da camisa, remetendo a modelos de décadas passadas — como em 1957, ano do histórico título paulista, mas trazendo sofisticação ao contrastar com o preto predominante na região dos ombros.

"Fomos atrás da história para traduzirmos com precisão e respeito toda a identidade do São Paulo Futebol Clube. Buscamos resgatar elementos icônicos que fazem parte dessa jornada de 96 anos, reinterpretando-os sob um ponto de vista contemporâneo. É um uniforme que valoriza o passado, mas dialoga com o presente e projeta o futuro. Clássico e moderno, juntos, onde a essência está em cada detalhe", afirmou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A estreia do novo uniforme dois do São Paulo será na partida contra o O'Higgins, nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Morumbis.

Para quem traz no DNA a honra de ser Tricolor Desde Sempre. Camisa Away 2026, disponível em https://t.co/5GLkIXusY0. pic.twitter.com/y55V0T3nf5 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 13, 2026

Preços e disponibilidade

A "Camisa Away 2026" já está disponível nas versões Torcedor e Jogador, com valores variando entre R$ 349,99 e R$ 599,99. As peças começam a ser vendidas nesta segunda-feira, no site da New Balance e na SAO Store. A partir desta terça, o novo uniforme estará disponível nas lojas físicas.

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