Semifinais da Liga dos Campeões estão definidas; confira os confrontos

Na tarde desta quarta-feira, foram definidos os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões. Agora, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain vão brigar pela taça da principal competição europeia.

A primeira equipe a garantir vaga na semifinal foi o PSG. Na última terça-feira, os franceses venceram o Liverpool por 2 a 0 e fecharam o placar agregado em 4 a 0.

A equipe de Paris enfrentará o Bayern de Munique na semifinal. Após vencer o Real Madrid na Espanha por 2 a 1, os bávaros superaram os espanhóis por 4 a 3 nesta quarta-feira e garantiram a classificação. O time de Vincent Kompany decidirá o confronto em casa, na Allianz Arena.

Do outro lado da chave, o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona na última terça-feira. Após vencer por 2 a 0 no Camp Nou, a equipe da capital espanhola segurou a pressão catalã e perdeu por apenas 2 a 1, avançando pelo placar agregado.

O time de Diego Simeone enfrentará o Arsenal na semifinal. Depois de os londrinos vencerem o Sporting por 1 a 0 no Estádio José Alvalade, a equipe de Mikel Arteta segurou um empate sem gols na Inglaterra e avançou. A decisão do confronto será em Londres, no Emirates Stadium.

O Bayern de Munique busca seu sétimo título da Liga dos Campeões. Caso vença, empatará com o Milan como o segundo maior campeão do torneio, atrás apenas do Real Madrid, que conquistou a Champions em 15 ocasiões. Atual campeão, o PSG vai em busca do bicampeonato. Já Atlético de Madrid e Arsenal tentam conquistar sua primeira "orelhuda".

As datas dos duelos ainda não foram definidas. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 28 de abril e 5 de maio.

Veja os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões:

🇫🇷 Paris Saint-Germain x Bayern de Munique 🇩🇪

🇪🇸 Atlético de Madrid x Arsenal 🇬🇧

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