Em jogo de sete gols, Bayern vence Real de virada e enfrenta PSG na semi

O Bayern de Munique está na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe alemã venceu o Real Madrid de virada, por 4 a 3, na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas da Champions. O time enfrentará o PSG na semifinal da competição.
Situação do confronto
Com o resultado, o Bayern de Munique enfrentará o Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões. Os jogos ocorrerão nas semanas do dia 28 de abril e 5 de maio, com decisão na Allianz Arena, em Munique. O Real Madrid, por sua vez, deu adeus ao torneio.
📝RESUMO DO JOGO
🔴⚪ BAYERN DE MUNIQUE 4 x 3 REAL MADRID ⚪⚪
🏆 Competição: Liga dos Campeões | Quartas de final (volta)
🏟️ Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
📅 Data: 15 de abril de 2025 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Arda Guler, aos 00' do 1ºT (Real Madrid)
- ⚽ Aleksander Pavlovic, aos 06' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Arda Guler (falta), aos 29' do 1ºT (Real Madrid)
- ⚽ Harry Kane, aos 38' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Kylian Mbappé, aos 42' do 1ºT (Real Madrid)
- ⚽ Luis Díaz, aos 43' do 2ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Michael Olise, aos 49' do 2ºT (Bayern de Munique)
Expulsão
- 🟥 Eduardo Camavinga, aos 41' do 2ºT (Real Madrid)
Como foi o jogo?
O jogo começou em alta intensidade. Logo aos 35 segundos, Neuer errou na saída de bola, e Arda Güler aproveitou o gol vazio para finalizar de longe e abrir o placar. A resposta do Bayern veio rapidamente: seis minutos depois, Kimmich cobrou escanteio, Pavlovic se antecipou a Lunin e empatou de cabeça.
A primeira etapa seguiu movimentada na Allianz Arena. Aos 29 minutos, após falta de Laimer em Brahim Díaz, Arda Güler cobrou com precisão no ângulo, e, apesar do toque de Neuer, recolocou o Real Madrid em vantagem. O Bayern voltou a reagir aos 38, quando Upamecano lançou para Kane, que finalizou cruzado para deixar tudo igual. Já na reta final, aos 42, Bellingham puxou contra-ataque, acionou Vinícius Júnior, que cruzou para Mbappé marcar e colocar os espanhóis novamente à frente.
No segundo tempo, o ritmo diminuiu, com as equipes mais cautelosas. A primeira boa chance surgiu aos 22 minutos, quando Olise fez jogada individual e finalizou colocado, exigindo boa defesa de Lunin.
O Bayern seguiu pressionando e ganhou um fator decisivo na reta final. Aos 41, Camavinga cometeu falta em Kane para interromper um contra-ataque, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Com um jogador a mais, os alemães aproveitaram. Aos 43, Musiala ajeitou de calcanhar para Luis Díaz, que finalizou de fora da área, contou com desvio em Éder Militão e deixou tudo igual. Já nos acréscimos, o Real Madrid se lançou ao ataque, mas acabou exposto: em contra-ataque, Olise fez boa jogada individual e bateu colocado para garantir a classificação do Bayern.
Próximos jogos
Bayern de Munique
- Bayern x Stuttgart | 30ª rodada do Camp. Alemão
- Data e hora: 19/4 (domingo), às 12h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique
Real Madrid
- Real Madrid x Alavés | 32ª rodada do Camp. Espanhol
- Data e hora: 21/4 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri
Confira o outro resultado da Liga dos Campeões desta quarta-feira:
- Arsenal 0 x 0 Sporting.
