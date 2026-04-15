Arsenal empata com o Sporting e vai à semifinal da Champions

Nesta quarta-feira, o Arsenal ficou no empate sem gols com o Sporting, no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões e assegurou a classificação à semifinal.

Situação do confronto

Agora, o Arsenal disputa uma vaga na grande final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. O primeiro jogo será na casa dos espanhóis, enquanto a volta acontece no estádio do Arsenal, com datas a definir.

📋 Resumo do jogo

🔴ARSENAL 0 X 0 SPORTING🟢

🏆 Competição: Quartas de final da Liga dos Campeões

🏟️ Local: Emirates Stadium, em Londres

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Como foi o jogo

O jogo começou morno no Emirates Stadium. Os ingleses até chegaram ao gol adversário, mas sem oferecer perigo. Na reta final do primeiro tempo, Catamo quase marcou para o Sporting, mas parou na trave após cruzamento de Maxi Araújo.

Aos 19 minutos da etapa complementar, o Sporting reclamou de pênalti em Maxi Araújo. Ao tentar um cabeceio, o lateral foi tocado por Mosquera e caiu dentro da área, mas o árbitro não marcou a penalidade.

Nos minutos finais, foi a vez do Arsenal acertar a trave. Trossard aproveitou cobrança de escanteio e apareceu livre para cabecear, mas parou na trave da meta adversária.

Próximos jogos

Arsenal

Manchester City x Arsenal (Campeonato Inglês)

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 12h30

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Sporting

Sporting x Benfica (Campeonato Português)

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 14h

Local: Estádio do Alvalade, em Lisboa