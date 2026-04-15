Arsenal empata com o Sporting e vai à semifinal da Champions

Nesta quarta-feira, o Arsenal ficou no empate sem gols com o Sporting, no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões e assegurou a classificação à semifinal.
Situação do confronto
Agora, o Arsenal disputa uma vaga na grande final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. O primeiro jogo será na casa dos espanhóis, enquanto a volta acontece no estádio do Arsenal, com datas a definir.
📋 Resumo do jogo
🔴ARSENAL 0 X 0 SPORTING🟢
🏆 Competição: Quartas de final da Liga dos Campeões
🏟️ Local: Emirates Stadium, em Londres
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Como foi o jogo
O jogo começou morno no Emirates Stadium. Os ingleses até chegaram ao gol adversário, mas sem oferecer perigo. Na reta final do primeiro tempo, Catamo quase marcou para o Sporting, mas parou na trave após cruzamento de Maxi Araújo.
Aos 19 minutos da etapa complementar, o Sporting reclamou de pênalti em Maxi Araújo. Ao tentar um cabeceio, o lateral foi tocado por Mosquera e caiu dentro da área, mas o árbitro não marcou a penalidade.
Nos minutos finais, foi a vez do Arsenal acertar a trave. Trossard aproveitou cobrança de escanteio e apareceu livre para cabecear, mas parou na trave da meta adversária.
Próximos jogos
Arsenal
Manchester City x Arsenal (Campeonato Inglês)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 12h30
Local: Etihad Stadium, em Manchester
Sporting
Sporting x Benfica (Campeonato Português)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 14h
Local: Estádio do Alvalade, em Lisboa