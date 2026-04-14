Atlético de Madrid leva susto do Barcelona, mas avança à semi da Champions

Apesar da vitória sobre o Atlético de Madrid, o Barcelona está eliminado da Liga dos Campeões. A equipe catalã superou por 2 a 1 o time treinado por Diego Simeone nesta terça-feira, no Riyadh Air Metropolitano, mas perdeu por 3 a 2 no agregado e deixa a competição nas quartas de final. Lamine Yamal e Ferrán Torres colocaram o Barça em vantagem logo no início, mas Lookman anotou o gol que garantiu a classificação dos mandantes à semifinal.

Situação do confronto

Desta forma, o Atlético avança e enfrenta o vencedor do duelo entre Arsenal e Sporting nas semifinais da Liga dos Campeões. Os jogos de ida da próxima fase serão nos dias 28 e 29 de abril, enquanto os confrontos de volta serão na semana seguinte, nos dias 5 e 6 de maio.

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📋 Resumo do jogo

🔴 ATLÉTICO DE MADRID 1 x 2 BARCELONA 🔵

🏆 Competição: Quartas de final da Liga dos Campeões

🏟️ Local: Riyadh Air Metropolitano

📅 Data: 14 de abril de 2025 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Lamine Yamal, aos 4' do 1ºT (Barcelona)

⚽ Ferrán Torres, aos 23' do 1ºT (Barcelona)

⚽ Lookman, aos 30' do 1ºT (Atlético de Madrid)

Como foi o jogo

Lamine Yamal criou a primeira chance do Barcelona no primeiro minuto de jogo, ao carregar e finalizar da meia-lua para a defesa do goleiro Musso. Pouco depois, aos quatro minutos, Yamal interceptou uma tentativa de recuo de Lenglet e Ferrán Torres tocou de primeira para o jovem atacante ficar cara a cara com o goleiro e bater rasteiro, inaugurando o placar pelo Barça. O Atlético respondeu aos sete, quando Lookman ficou com a sobra de um cruzamento do lado direito da área e finalizou de esquerda, mas errou a mira e deu o tiro de meta ao Barcelona.

Aos 23 minutos, Olmo recebeu pelo meio e enfiou para Ferrán Torres girar, invadir a área e bater cruzado de esquerdo no alto para marcar o segundo da equipe visitante e empatar o jogo no agregado. No minuto seguinte, Yamal cruzou de trivela e Fermín testou sozinho para mais uma boa defesa de Musso. Já aos 30 minutos, Llorente conseguiu arrancar pelo lado direito e cruzou com precisão na marca do pênalti para Lookman completar às redes e marcar pelo Atlético.

Na segunda etapa, aos sete minutos, Álvarez arrancou em contra-ataque e ajeitou para Lookam bater de chapa, com perigo de fora da área, passando ao lado da meta de Joan García. Após dois minutos, Ferrán Torres até marcou o terceiro gol do Barça, mas foi anulado por impedimento. Aos 29 minutos, a bola sobrou no meio da área após cruzamento para o zagueiro Le Normad finalizar em boa chance do Atlético, mas Joan García defendeu com o pé e evitou o gol.

Após cinco minutos, Sorloth recebeu em profundidade para arrancar rumo ao gol do Barcelona, mas foi puxado e derrubado por Eric García, que acabou expulso, desfalcando a equipe catalã. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Ronald Araújo recebeu um cruzamento na pequena área e teve a chance de empatar o confronto, mas testou por cima do gol de Musso.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Jogo: Atlético de Madrid x Real Sociedad

Data e horário: 18 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

Competição: Copa do Rei

Local: Estádio La Cartuja de Sevilla

Barcelona