Com dois de Dembelé, PSG vence o Liverpool e avança à semifinal da Champions

Atual campeão, o Paris Saint-Germain venceu o Liverpool nesta terça-feira e carimbou a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. A equipe francesa, que já havia triunfado no primeiro jogo, superou os ingleses por 2 a 0 em Anfield, com gols marcados por Ousmané Démbélé (2).

Rumo às semis!

Assim, o PSG enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira. No jogo de ida, os alemães venceram na Espanha por 2 a 1.

📋 Resumo do jogo

🔴 LIVERPOOL 0 x 2 PSG 🔵

🏆 Competição: Quartas de final da Liga dos Campeões - jogo de volta

🏟️ Local: Anfield Road, em Liverpool (Inglaterra)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Ousmané Démbélé, aos 27' do 2ºT (PSG)

⚽ Ousmané Démbélé, aos 46' do 2ºT (PSG)

Como foi o jogo

As duas equipes tiveram lances de perigo no primeiro tempo. Aos 10 minutos, Mamardashvili saiu da área para interceptar um lançamento de Nuno Mendes e a bola sobrou para Dembelé, que arriscou de muito longe, obrigando o goleiro georgiano, que estava voltando para o gol, a fazer uma boa defesa de mão trocada.

Aos 31, após bate e rebate na pequena área, Van Dijk pegou a sobra com o gol aberto e foi travado no último instante por Marquinhos, que comemorou muito com Safonov a intervenção realizada. No segundo tempo, aos 18 minutos, Pacho derrubou Mac Allister na área e o árbitro marcou pênalti. Após revisão no VAR, a penalidade para a equipe da casa foi anulada.

O PSG abriu o placar aos 27 minutos. Após jogada trabalhada de pé em pé, Dembélé recebeu de Kvaratskhelia na entrada da área, cortou para a esquerda e chutou colocado no canto direito de Mamardashvili. O vencedor da Bola de Ouro marcaria o segundo aos 46, após receber dentro da área de Barcola em jogada de contra-ataque e tirar do goleiro de primeira.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximos jogos

Liverpool

Jogo: Everton x Liverpool

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 10h (de Brasília)

Competição: Campeonato Inglês

Local: Hill Dickinson Stadium

PSG