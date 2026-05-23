João Félix desbanca Cristiano Ronaldo e é eleito melhor jogador da Liga Saudita

Por meio de publicação no Instagram divulgada nesta sexta-feira, o campeão saudita Al-Nassr anunciou que o atacante João Félix foi eleito o melhor jogador do campeonato nacional. O português, ex-Barcelona e Atlético de Madrid, superou a concorrência de nada mais que Cristiano Ronaldo e levou o prêmio de MVP da competição.

Pela Liga Saudita, Félix acumulou 20 gols e 13 assistências em 33 partidas, sendo uma das peças fundamentais do esquema do técnico Jorge Jesus no primeiro título nacional do Al-Nassr desde 2019.

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A equipe saudita se consagrou campeã nacional na última quinta-feira após golear o Damac por 4 a 1 e superar a concorrência do rival Al-Hilal.

Jorge Jesus premiado

Jorge Jesus também foi premiado. O ex-treinador do Flamengo foi eleito o melhor técnico do torneio em sua última temporada em terras sauditas, conforme anunciou em entrevista ao canal Goat.

"Só aceitei esse desafio porque disse a ele [Cristiano Ronaldo]: Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título, e depois vou me embora, que é o caso. Acabou. Para mim, acabou. É o último jogo que eu fiz pelo Al-Nassr", declarou Jesus.

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O português já teria conversas avançadas com o Fenerbahçe, da Turquia, e seu destino deve ser definido nas próximas semanas.

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