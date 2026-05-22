Knicks vencem os Cavaliers e abrem dois jogos de vantagem na NBA

Foto por DAVID L. NEMEC / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 00:04

Os New York Knicks venceram os Cleveland Cavaliers por 109 a 03, nesta quinta-feira, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), pelo jogo dois das finais da Conferência Leste da NBA.

Após mais uma vitória dos mandantes, que abriram dois jogos de vantagem na série, as equipes voltarão a se enfrentar na Rocket Arena, em Cleveland, neste sábado, às 21h (de Brasília), para o terceiro duelo da melhor de sete que definirá o finalista do lado Leste da liga.

Brunson decisivo

Com 26 pontos, Josh Hart foi o maior pontuador dos Knicks e foi um dos principais responsáveis pela arrancada no segundo tempo, onde o time da casa venceu por 56 a 44. Do lado de Cleveland, Donovan Mitchell foi o maior pontuador, com a mesma quantidade.

Após perderem a primeira parcial por 27 a 24, os Knicks passaram a dominar a partida e foram superiores nos três quartos seguintes, fechando a partida com um 109 a 93 a favor.

Relembre o primeiro jogo

No jogo 1, na última terça-feira, os Cavaliers chegaram a ter 22 pontos de vantagem faltando cerca de oito minutos para o fim, mas, liderados por Brunson, os Knicks conseguiram reagir e buscar o empate para levar o jogo para a prorrogação (101 a 101). No tempo extra, o time da casa foi dominante e conquistou a vitória por 115 a 104.

Próximo jogo

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

🏆 Competição: NBA - Final da Conferência Leste (jogo 3)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Rocket Arena, em Cleveland (EUA)

 

