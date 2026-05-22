Knicks vencem os Cavaliers e abrem dois jogos de vantagem na NBA

Os New York Knicks venceram os Cleveland Cavaliers por 109 a 03, nesta quinta-feira, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), pelo jogo dois das finais da Conferência Leste da NBA.
Após mais uma vitória dos mandantes, que abriram dois jogos de vantagem na série, as equipes voltarão a se enfrentar na Rocket Arena, em Cleveland, neste sábado, às 21h (de Brasília), para o terceiro duelo da melhor de sete que definirá o finalista do lado Leste da liga.
Jalen Brunson (38 PTS, 15 in 4Q) fueled a HISTORIC 22-point 4Q comeback as NYK secured Game 1 in OT for their 8th straight Playoff win. Tonight, Spida and CLE look to respond and even the series.
— NBA (@NBA) May 21, 2026
Brunson decisivo
Com 26 pontos, Josh Hart foi o maior pontuador dos Knicks e foi um dos principais responsáveis pela arrancada no segundo tempo, onde o time da casa venceu por 56 a 44. Do lado de Cleveland, Donovan Mitchell foi o maior pontuador, com a mesma quantidade.
Após perderem a primeira parcial por 27 a 24, os Knicks passaram a dominar a partida e foram superiores nos três quartos seguintes, fechando a partida com um 109 a 93 a favor.
Relembre o primeiro jogo
No jogo 1, na última terça-feira, os Cavaliers chegaram a ter 22 pontos de vantagem faltando cerca de oito minutos para o fim, mas, liderados por Brunson, os Knicks conseguiram reagir e buscar o empate para levar o jogo para a prorrogação (101 a 101). No tempo extra, o time da casa foi dominante e conquistou a vitória por 115 a 104.
Próximo jogo
Cleveland Cavaliers x New York Knicks
🏆 Competição: NBA - Final da Conferência Leste (jogo 3)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Rocket Arena, em Cleveland (EUA)