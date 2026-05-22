Empate entre Caracas e Racing garante Botafogo nas oitavas da Sul-Americana

O Botafogo fez sua parte ao vencer o Independiente Petrolero por 3 a 0 na noite da última quarta-feira, e garantiu a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira com o empate por 2 a 2 entre Racing e Caracas, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

Com essa combinação, o Botafogo garantiu a primeira posição do grupo, não podendo mais ser alcançado pelos adversários na última rodada do Grupo E. A equipe terminou a quinta rodada com 13 pontos, na liderança. O Caracas é o segundo colocado, com nove pontos, seguido pelo Racing, com cinco, e, por fim, Independiente Petrolero, zerado.

CLASSIFICADO! 🔥🌎 O BOTAFOGO ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL DA CONMEBOL SUL-AMERICANA! 💪🏾⭐️ #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/yak4Uj2JMv — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 22, 2026

Nesta fase Sul-Americana, apenas os líderes de cada chave avançam às oitavas de final. Os segundos colocados disputam os playoffs com os clubes eliminados da Libertadores em terceiro lugar.

Após garantir a vaga no mata-mata da Sul-Americana, a equipe comandada por Franclim Carvalho volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o nono colocado na tabela, com 21 pontos conquistados. A equipe entra em campo neste sábado para enfrentar o São Paulo, às 17h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

Depois disso, cumpre o último compromisso na Sula antes das oitavas. O Botafogo mede forças com o Caracas, na quarta-feira, às 19h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas.