Jorge Jesus vai deixar o Al-Nassr e tem conversas avançadas com clube turco, diz jornal

O técnico Jorge Jesus não ficará no Al-Nassr para a próxima temporada. O técnico ex-Flamengo, que tem contrato com o clube saudita até o final da temporada, já teria informado à diretoria do clube que não renovará o vínculo, de acordo com o jornal Record, de Portugal.

Segundo o periódico, Jorge Jesus tem conversas avançadas com o Fenerbahce, da Turquia, clube que já comandou em 2023 e, na ocasião, sagrou-se campeão da copa nacional.

Contratado pelo Al-Nassr em 2025, Jesus acumula 47 partidas pela equipe árabe, totalizando 39 vitórias, dois empates e seis derrotas. Na atual temporada, a equipe de Cristiano Ronaldo e companhia detém a liderança isolada do campeonato nacional saudita, com 83 pontos, e pode ser campeã neste sábado em caso de tropeço do Al-Hilal diante do Neom SC.

Jorge Jesus ainda mira objetivo com o Al-Nassr

O português ainda terá outra chance de entrar na galeria de títulos do Al-Nassr. Também neste sábado, a equipe enfrenta o Gamba Osaka pela final da Liga dos Campeões da Ásia 2.

A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Ryadh. Caso derrote os japoneses, Jorge Jesus pode se tornar bicampeão pelo Al-Nassr no mesmo dia.

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