Diniz tira pontos positivos de empate do Corinthians, mas lamenta: "Era para termos vencido"

O técnico Fernando Diniz avaliou que o Corinthians merecia ter saído com a vitória do Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O Timão buscou o empate em 1 a 1 com o Peñarol nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Copa Libertadores, mas desperdiçou ao menos duas chances claras na etapa final com Yuri Alberto.

"O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol. Nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeira trave, que tiveram a felicidade de bater bem. Se tem uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que perdemos. Era para termos vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, foi o que mais tivemos chance de vencer. Teve um volume de chances criadas muito bom, e defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. Não oferecemos praticamente nada de chance ao Peñarol", apontou o treinador.

Já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, Fernando Diniz escalou uma equipe alternativa para a partida contra o Peñarol. Do time titular, apenas Hugo Souza, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique figuraram no 11 inicial, com o técnico dando oportunidades a jogadores de menor minutagem.

O Corinthians vinha de uma derrota por 3 a 1 no sintético do Nilton Santos para o Botafogo. Diniz, então, decidiu preservar os principais titulares no empate desta quinta-feira. Maximiliano Olivera abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Zakaria Labyad desencantou e deixou tudo igual para o Timão.

"Vinha numa sequência de fato desgastante. O campo do Botafogo é um campo que judia muito os jogadores, e ao mesmo tempo, teríamos muito pouco tempo com a viagem para o jogo do Atlético-MG. Estamos classificados na Libertadores, era uma chance de colocar os atletas para jogar, são jogadores que confio. Praticamente todos são titulares. Não dá para falar que Allan e André são reservas, zaga titular", justificou o comandante.

Diniz lamentou a falta de efetividade do time, que criou ao menos três chances para virar a partida na reta final. Em uma delas, Yuri Alberto saiu cara a cara com Aguerre, mas o goleiro defendeu. Ainda assim, o treinador viu muitos méritos na postura do elenco, tanto no setor ofensivo como no defensivo.

"Hoje, nem deixou a desejar no último terço, só na hora de fazer o gol. É muito difícil você falar porque não saiu o gol. O mais difícil é criar as chances. Tivemos chances claras de tudo quanto é jeito. Contra-ataque, bola em movimento, cruzamento, chute de fora da área. Gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda de como soubemos nos proteger. Jogar aqui é difícil, vocês sabem. Em 2024, Botafogo goleou em casa, veio jogar aqui e teve dificuldades. É uma partida que temos que ter uma avaliação bastante positiva", ponderou.

FIM DE JOGO NO URUGUAI! Pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores, o Timão empatou com o Peñarol e está garantido como líder do grupo com um jogo de antecedência! ⚫⚪ Peñarol (🇺🇾) 1 🆚 1 Corinthians ⚽ Zakaria Labyad#VaiCorinthians pic.twitter.com/0lBgETHGJX — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Agora, o Corinthians de Fernando Diniz já retorna a campo contra o Atlético-MG, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na competição nacional, o Timão abre o Z4 e tenta escapar da zona da degola antes da pausa para a Copa do Mundo.

"Temos que deixar de oscilar. Uma coisa que melhorou desde que cheguei é que, em casa, temos conseguido produzir muito nas duas competições, e fora de casa temos problemas de pontuar por motivos diferentes. No jogo do Botafogo, faltou um pouco de intensidade, tomamos gols muito evitáveis. Agora é pensar no Atlético-MG. Temos uma decisão pela frente, vamos entrar com um time com bastante energia para fazer nosso melhor e procurar subir na tabela", finalizou Diniz.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta com 11 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)