6ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.
Sport x Novorizontino
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Sport vem de um empate com o América-MG por 0 a 0. O Leão da Ilha é o 13º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Novorizontino chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Athletic. O Tigre do Vale é quinto na tabela, com oito.
Prováveis escalações
Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e De Pena; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Novorizontino: César; Alvariño, Dantas, Patrick e Sander; Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Tavinho, D. Galo e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Data e horário
Sábado, 25 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Ilha do Retiro, Recife (PE).
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Juventude x Londrina
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes
Na Série B, o Juventude venceu a última partida contra o CRB por 1 a 0 e chegou aos sete pontos, em 11º na tabela. Porém, o Alviverde vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0 na Copa do Brasil. Já o Londrina jogou pela última vez na segunda divisão do Brasileirão contra o Ceará e a partida terminou empatada em 0 a 0. O Tubarão é 16º na tabela, com cinco pontos.
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Diogo Barbosa, Iba Ly, Luan Martins, Mandaca e Raí Silva; Manuel Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Allan Aal.
Data e horário
Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília).
Local
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).
Sábado teu compromisso é no Alfredo Jaconi 🏟️
Jogaremos JUntos em busca da terceira vitória consecutiva na Série B. O Papo recebe o Londrina às 21h 🇳🇬
📷 Leonardo Bidese/ECJ #ProJaconiEuVou #Papada pic.twitter.com/V9WElkdBSF
— E.C. Juventude (@ECJuventude) April 22, 2026