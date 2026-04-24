6ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

Sport x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Sport vem de um empate com o América-MG por 0 a 0. O Leão da Ilha é o 13º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Novorizontino chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Athletic. O Tigre do Vale é quinto na tabela, com oito.

Prováveis escalações

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e De Pena; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Novorizontino: César; Alvariño, Dantas, Patrick e Sander; Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Tavinho, D. Galo e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Sábado, 25 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Ilha do Retiro, Recife (PE).

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Juventude x Londrina

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

Na Série B, o Juventude venceu a última partida contra o CRB por 1 a 0 e chegou aos sete pontos, em 11º na tabela. Porém, o Alviverde vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0 na Copa do Brasil. Já o Londrina jogou pela última vez na segunda divisão do Brasileirão contra o Ceará e a partida terminou empatada em 0 a 0. O Tubarão é 16º na tabela, com cinco pontos.

Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Diogo Barbosa, Iba Ly, Luan Martins, Mandaca e Raí Silva; Manuel Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Allan Aal.

Data e horário

Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília).

Local

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).