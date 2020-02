Santos visita Ferroviária em novo teste para Jesualdo no Paulista

O Santos volta a campo neste domingo, às 19h (Brasília) em Araraquara, em duelo contra a Ferroviária pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Sob comando de Jesualdo Ferreira, o Peixe busca outro bom resultado para manter a distância na ponta do grupo A.

A equipe da Vila Belmiro soma dez pontos, contra seis da Ponte Preta, quatro do Água Santa e quatro do Oeste; e é o único dos quatro grandes que lidera sua chave no Estadual. Do outro lado, a Ferroviária tenta sair da lanterna do grupo D. O clube do interior vem embalado após classificação na Copa do Brasil.

Em busca do time ideal, Jesualdo vem fazendo testes na equipe, mas não deve mudar muito em relação ao time que venceu o Botafogo-SP na última segunda-feira. Nos treinos, Arthur Gomes e Kaio Jorge foram testados no ataque, além do trio provável Raniel, Soteldo e Sasha.

Outra dúvida é no gol. Everson e Vladimir disputam a vaga. Emprestado ao Avaí em 2019, Vladimir voltou ao Peixe e reestreou na última segunda.

Por fim, três boas notícias para o torcedor. Além de Arthur Gomes, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Madson estão à disposição do técnico português e podem ser titulares. O atacante Marinho é o único que segue no DM, se recuperando de fratura no pé esquerdo.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SANTOS

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 15 de fevereiro de 2020, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Carvalho da Silva

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Evandro de Melo Lima

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Mendes, Max, Carlão e Euller; Mazinho, Tony e Claudinho; Felipe Ferreira, Henan e Hygor

Técnico: Sérgio Soares

SANTOS: Everson (Vladimir); Pará (Madson), Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Raniel (Arthur Gomes), Soteldo e Eduardo Sasha (Kaio Jorge).

Técnico: Jesualdo Ferreira

