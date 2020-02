Santos joga para o gasto e vence fácil sob regência de Soteldo

O Santos nem precisou de tanta intensidade para vencer, sem maiores problemas, o Botafogo-SP por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O domínio foi completo dos santistas, que tiveram Carlos Sánchez e Soteldo como principais destaques. O camisa 10 venezuelano, aliás, voltou muito bem do Pré-Olímpico.

O Peixe não deu show e poderia ter acelerado mais a partida. Ainda assim, amenizou a derrota para o Corinthians, sofrida como visitante. Sob chuva e com o apoio de apenas 3.504 torcedores, os comandados do português Jesualdo Ferreira fizeram bem o “arroz com feijão”.

No primeiro tempo, Soteldo deu uma bela cavada para Sasha, que abriu na esquerda e cruzou para Sánchez pegar de primeira, bonito, e abrir o placar.

Na etapa final, Soteldo fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Sasha completar para as redes, de peixinho.

A partir disso, o Santos passou a se poupar no campo, Jesualdo promoveu suas substituições e o Botafogo se viu incapaz de incomodar. O time do interior foi embora sem chutar sequer uma bola ao gol.

O resultado levou o Santos aos 10 pontos em cinco rodadas, na liderança do Grupo A, bem diferente do seu adversário desta noite, que continua com apenas 1 pontinho somado, na lanterna do Grupo B.

Na próxima rodada, O Peixe visita a Ferroviária, domingo, às 19h, enquanto a Pantera recebe o Água Santa já na sexta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 BOTAFOGO-SP

Local: Vila Belmiro

Data: 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Leonardo Tadeu Pedro

Cartões amarelos: Luis Felipe (SAN); Didi (BOT)

Público e renda: 3.504 torcedores / Renda: R$ 115.525,00

GOLS

Santos: Sánchez, aos 20 minutos do 1T, e Sasha, aos 10 minutos do 2T.

SANTOS: Vladimir, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Sánchez; Raniel (Kaio Jorge), Sasha (Renyer) e Soteldo

Técnico: Jesualdo Ferreira

BOTAFOGO-SP: Darley; Sa, Reginaldo, Jordan e Gilson; Didi, Edson Júnior (Ferreira), Jonata Machado (Calabres) e Francis; Guilherme Romão (Ronald) e Diego Cardoso

Técnico: Wagner Lopes