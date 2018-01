Pesquisa aponta Manchester City como o clube mais rico do mundo

O “Soccerex Football Finance 100” publicou na quarta um ranking que classifica os clubes mais poderosos economicamente na atualidade.

Utilizando como base jogadores ativos, dinheiro no banco, investimento potencial e dívida do proprietário, o Manchester City foi apontado como o time com maior poder financeiro no futebol mundial.

Os clubes do Campeonato Inglês dominaram as dez primeiras colocações da lista, com o Manchester City no topo, seguido de Arsenal, Tottenham em quinto, Manchester United em sétimo e Chelsea na nona posição. Completando essa lista, o PSG está em terceiro, o chinês Guangzhou Evergrande em quarto, o galáctico Real Madrid em sexto, a “Velha Senhora” Juventus em oitavo e por fim o Bayern Munique em décimo.

Segundo a organização da pesquisa, “o ranking é um reflexo do profissionalismo do clube e de um sólido modelo de negócios”.

Top 20:

01.Manchester City

02. Arsenal

03. PSG

04. Guangzhou Evergrande

05. Tottenham

06. Real Madrid

07. Manchester United

08. Juventus

09. Chelsea

10. Bayern Munique

11. Zenit São Petersburgo

12. RB Leipzig

13. Barcelona

14. LA Galaxy

15. Atletico Madrid

16. Liverpool

17. Borussia Dortmund

18. Lyon

19. Monaco

20. Leicester