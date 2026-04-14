Mascherano deixa o comando técnico do Inter Miami

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira a saída do técnico Javier Mascherano do comando da equipe. A decisão, segundo o próprio treinador, foi motivada por questões pessoais e encerra um período marcado por resultados expressivos e campanhas históricas do clube.

“Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar meu mandato como treinador principal do Inter Miami CF”, afirmou Mascherano em comunicado divulgado pelo clube. O argentino agradeceu à diretoria, aos funcionários, aos jogadores e à torcida durante sua passagem. “Gostaria também de agradecer aos fãs e à La Familia, pois nada disso teria sido possível sem eles. Guardarei sempre comigo a memória da nossa primeira estrela”, completou.



Mascherano assumiu o Inter Miami em janeiro de 2024 e, em sua primeira temporada completa, conduziu a equipe a uma das fases mais vitoriosas da história do clube. Sob seu comando, o time conquistou dois títulos relevantes, entre eles a primeira MLS Cup da história da franquia, além do título da Conferência Leste.

A temporada de 2025 também ficou marcada por números históricos. O Inter Miami anotou 101 gols somando temporada regular e playoffs, estabelecendo o maior registro da MLS em um único ano, incluindo 20 gols nas fases eliminatórias. Ao todo, a equipe disputou 58 partidas em todas as competições, outro recorde do clube.

No cenário internacional, o Inter Miami alcançou feitos inéditos ao chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, tornando-se o primeiro clube da MLS a atingir essa fase. A equipe também foi a primeira da liga norte-americana a derrotar um adversário europeu em uma competição oficial, além de garantir a primeira vitória de um time dos Estados Unidos no torneio.

Pela Concacaf, o clube chegou às semifinais da Copa dos Campeões e disputou sua segunda final da Copa das Ligas em apenas três participações. Mascherano deixa o Inter Miami acompanhado da comissão técnica que o auxiliava desde a chegada ao clube.

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O sócio-gerente Jorge Mas destacou a importância do treinador para a trajetória recente da equipe. “Javier fará para sempre parte da história deste Clube e sempre terá um lugar especial na família Inter Miami CF. Respeitamos sua decisão e somos profundamente gratos por tudo o que ele contribuiu”, declarou.

Para a sequência da temporada, Guillermo Hoyos assumirá o cargo de treinador principal. Com experiência como jogador, treinador e dirigente, Hoyos já atuou em clubes de países como Argentina, México, Chile, Bolívia, Grécia e Chipre, além de ter trabalhado no desenvolvimento de jovens atletas no Barcelona. No Inter Miami, ele vinha exercendo funções ligadas à estrutura de desenvolvimento profissional e ao departamento esportivo.

Paralelamente, o diretor de futebol Alberto Marrero passa a acumular oficialmente as funções de diretor esportivo do Inter Miami CF a partir desta terça-feira.