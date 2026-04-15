Santistas protestam, e Neymar discute com torcedores na Vila Belmiro

Os torcedores do Santos saíram insatisfeitos da Vila Belmiro, no dia do aniversário do clube, após o empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira. Após o apito final, Neymar discutiu com alguns santistas que ficaram mais tempo no estádio para cobrá-lo.

"Eu sou mimado? Tô dando a vida aqui, irmão", respondeu Neymar.

A partida contra o Recoleta foi a estreia de Neymar na Sul-Americana. O camisa 10 havia sido poupado contra o Deportivo Cuenca, no Equador. Ele abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, mas o Peixe sofreu o empate do Recoleta no fim da etapa final, em pênalti convertido por Ortiz.

Insatisfeita com o resultado parcial, a torcida não poupou vaias nem mesmo no intervalo. Após o apito final, as vaias foram mais altas e os protestos, mais firmes.

"Vergonha, time sem vergonha", "Não é mole não, tem que ter raça para jogar no meu Peixão", foram alguns dos gritos entoados pela torcida, que também não poupou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

"Ei, Teixeira, vai tomar no c...", gritaram torcedores.

Situação na Sul-Americana

Com o empate, o Santos segue sem vencer na Sul-Americana e fica na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado. O Recoleta, por sua vez, é o segundo colocado, com dois, um atrás do Deportivo Cuenca, que entra em campo nesta rodada para enfrentar o San Lorenzo, na quinta-feira.

Agora, o Santos volta a atenção para o Campeonato Brasileiro e tenta pular algumas posições para a parte de cima da tabela.

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