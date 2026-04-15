Mirassol estreia no exterior com derrota para a LDU pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, em duelo do Grupo G, o Mirassol foi derrotado por 2 a 1 pela LDU-EQU na altitude de Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo marcou a primeira partida do Mirassol fora do Brasil em sua história.

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Situação do grupo

Com a derrota, o Mirassol segue com três pontos e ocupa a segunda colocação do grupo, enquanto a LDU vai a seis e lidera.

📋 Resumo do jogo

🔵🔴 LDU-EQU 2 X 0 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 2 (Grupo G)

🏟️ Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 23h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Luis Segóvia (LDU); Lucas Oliveira e Alesson(Mirassol)

🟥 Cartões vermelhos: Lucas Oliveira (Mirassol)

Gols

⚽ Yerlin Quinonez, aos 6' do 1ºT (LDU)

⚽ José Quintero, aos 34' do 1ºT (LDU)

Expulsão

🟥Lucas Oliveira, aos 37 do 2ºT (Mirassol)

Arbitragem

Árbitro: Roberto Perez (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e José Castillo (PER)

VAR: Joel Alarcon (PER)

🔵🔴 LDU-EQU 🔴🔵

Gonzalo Valle; Quintero (Cuero), Richard Mina, Segovia, Leonel Quiñónez; Cornejo, Pretell (Alvarado), Villamíl; Corozo (Redes), Deyverson (Estrada) e Yerlin Quiñónez (Allala).

Técnico: Tiago Nunes

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira, Victor Luís; Neto Moura (Denílson), Lucas Mugni (Everton Galdino), Eduardo; Nathan Fogaça (Alesson), Negueba (Emerson Carioca) e Galeano (Tiquinho Soares).

Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo

Com apenas seis minutos de jogo, após cobrança de escanteio de Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez ficou com a sobra na entrada da área e bateu para abrir o placar para o time equatoriano. Aos 34, José Quintero tabelou com Janner Corozo e chutou para ampliar.

Na reta final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, Lucas Oliveira recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Quintero e deixou o Mirassol com um a menos.

Próximo jogos

🔵🔴 LDU-EQU 🔴🔵

⚔️ Jogo: Independiente del Valle x LDU-EQU

🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 9

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Banco de Guayaquil

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

⚔️ Jogo: Internacional x Mirassol

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Beira-Rio