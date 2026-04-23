Fifa desaprova sugestão de Trump de substituir o Irã pela Itália na Copa do Mundo

As tensões ao redor da próxima Copa do Mundo continuam. A Fifanão aprovou a ideia do presidente americano Donald Trump de substituir o Irã pela Itália na maior competição entre seleções. A proposta foi feita por Paolo Zampolli, funcionário do governo estadunidense. Segundo o El País, o pedido não teve apoio da federação, nem do governo italiano.

De acordo com o jornal espanhol, seria inviável que a Itália ocupasse a vaga da seleção iraniana, conforme a sugestão dada por Trump. Caso o Irã não participasse da competição, seu substituto direto seria os Emirados Árabes Unidos, derrotados na final da repescagem internacional para a seleção do Iraque.

Ao ser questionado sobre o assunto, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a intenção é que o Irã participe do mundial.

"Eles tem que vir, é claro. Eles representam seu povo. Eles se classificaram. Os jogadores querem jogar." O espanhol ainda afirmou que "o esporte deve ficar fora da política", declarou.