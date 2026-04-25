Bragantino x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo da 13ª rodada do Brasileirão

Neste domingo, Palmeiras e Bragantino se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Uma atuação de qualidade coroada com 2️⃣ gols e a vitória! Avanti, Sosa! 👊💚 pic.twitter.com/rpRLgpoKvB — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026

Como chega o Bragantino?

O Bragantino vem de três resultados positivos nos últimos quatro jogos do Brasileirão. No último jogo pela competição, a equipe venceu o Remo por 4 a 2, jogando em casa. O time de Vagner Mancini ocupa atualmente a oitava posição na tabela.

Como chega o Palmeiras?

Na última rodada, o Alviverde venceu o Athletico-PR no Allianz Parque por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Gómez. Líder da competição, o Verdão agora soma nove vitórias, dois empates e somente uma derrota no torneio, com 29 pontos conquistados.

No confronto mais recente entre Palmeiras e Bragantino, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Verdão goleou o Massa Bruta por 5 a 1, com gols marcados por Vitor Roque (2), Flaco López, Felipe Anderson e Bruno Fuchs.

Arbitragem