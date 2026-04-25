Corinthians x Vasco: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, Corinthians e Vasco se enfrentam em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Corinthians para o confronto

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos somados em duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Vitória e amargou o nono jogo sem vencer na competição nacional.

No entanto, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz vem de um triunfo importante na estreia da Copa do Brasil, sobre o Barra. Na Libertadores, o Timão segue com 100% de aproveitamento, com vitórias diante de Santa Fé e Platense.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco aparece no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, na 10ª posição com 16 pontos conquistados em quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o São Paulo de virada por 2 a 1 e voltou a triunfar depois de três partidas consecutivas.

O último compromisso do time comandado por Renato Gaúcho foi pela Copa do Brasil, na vitória sobre o Paysandu por 2 a 0, fora de casa. A situação na Sul-Americana, no entanto, é diferente. O Cruzmaltino ainda não venceu e ocupa a última posição do grupo.

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Ficha técnica

Jogo: Corinthians x Vasco

Campeonato: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere