Praia Clube vence Sesc-Flamengo e enfrenta o Minas na final da Superliga

Em jogo dramático, o Praia Clube conquistou sua vaga na final da Superliga Feminina nesta sexta-feira ao bater o Sesc-Flamengo por 3 sets a 2, no Maracanãzinho, com parciais de 25/23, 36/34, 22/25, 11/25 e 15/13.

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Praia na final

Com a vitória, o Praia fechou a melhor de três em 2 a 1 e avançou para enfrentar o Minas em uma final 100% mineira. A final acontecerá no dia 3 de maio (domingo), às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📋 Resumo do jogo

SESC-FLAMENGO 2 X 3 PRAIA CLUBE

🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 3)

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 31 pontos, Fingall, do Praia, foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Do lado do Sesc-Flamengo, Tainara e Simone Lee foram as maiores pontuadoras, com 23.

O Praia Clube começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 23. Em um segundo set muito longo, as duas equipes disputaram ponto a ponto, até que o Praia conseguiu fechar a parcial em 36 a 34.

O Sesc-Flamengo conseguiu reagir e vencer o terceiro set por 25 a 22, para evitar que o adversário fechasse o jogo. Embalado pelo Maracanãzinho lotado, o Rubro-Negro fez um quarto set e venceu por 25 a 11, para levar a decisão da vaga para o tie break. No set de desempate, o Praia cresceu na reta final e conquistou a vitória por 15 a 13.

Minas na final

Também nesta sexta-feira, o Minas bateu o Osasco por 3 a 2 e garantiu a primeira vaga na final da Superliga feminina ao fazer 2 a 1 na melhor de três.

Final da Superliga

🏆 Competição: Superliga Feminina - Final

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)