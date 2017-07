Desfalcado, Palmeiras tenta parar embalado Sport em Pernambuco

Bastante remendado, o Palmeiras encara o Sport neste domingo, na Arena Pernambuco, às 16h (de Brasília). O Verdão tem uma série de desfalques para o confronto e tenta encontrar estabilidade na competição, enquanto o Leão chega embalado à partida e na quinta colocação, com um ponto a mais que o clube paulista.

O Palmeiras segue instável e vivendo altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Após derrotas contra Cruzeiro e Corinthians, a maior torcida organizada do clube protestou na Academia de Futebol e a equipe mostrou um futebol diferente contra o Vitória (4 x 2) no Palestra Itália. Em seguida, porém, empatou com o Flamengo em novo erro individual defensivo, e ainda se salvou do revés com o pênalti defendido por Jailson. Mesmo assim, o Verdão segue 14 pontos atrás de seu maior rival, líder da competição.

“O empate fora de casa não foi ruim para a gente, até pela nossa sequência. Deixamos alguns pontos no Rio de Janeiro, mas que a gente vai buscar contra o Sport, domingo. Temos um time muito qualificado e estamos crescendo na competição. O Corinthians não vai conseguir essa sequência até o fim da competição, haja visto que já é o segundo empate seguido deles. O Grêmio já chegou bem próximo. Se buscarmos uma sequência de vitórias, podemos chegar muito perto também. Ainda tem muitos pontos a serem disputados. O importante é estar no pelotão da frente e somar pontos, tanto dentro quando fora de casa, para que possamos alcançar nossos objetivos”, disse o veterano Zé Roberto.

Para retomar as boas atuações, em especial fora de casa, marca da equipe campeã brasileira de 2016, Cuca precisará superar uma série de desfalques. Após nove cartões amarelos recebidos pelo Alviverde no confronto com o Flamengo, Michel Bastos, Tchê Tchê, Dudu e Miguel Borja estão suspensos, e o atacante Willian ainda teve uma lesão na coxa que o deixará afastado de quatro a seis semanas.

“Temos alguns jogadores suspensos. Acho que o Palmeiras montou um elenco muito forte para isso, para quando não estiver usando alguns, os outros estarem descansando.Domingo temos que fazer um grande jogo contra o Sport, um adversário muito difícil. Esperamos conquistar os três pontos”, afirmou Dudu.

Com tantas baixas, Cuca foi obrigado a chamar Edu Dracena e Deyverson, poupados contra o Flamengo, para Recife. Já Felipe Melo e Guerra, que também ficaram fora, seguirão em São Paulo trabalhando fisicamente para a partida de quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, com os treinos fechados, a escalação do Verdão para o confronto é um mistério.

O Sport chega embalado para a partida deste domingo. Na quinta-feira, o Leão goleou o Atlético-GO por 4 a 0, resultado que o garantiu como quinto colocado, um salto de três posições na tabela de classificação, ultrapassando o próprio Palmeiras. Com a confiança em alta, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirma que o Rubro-Negro não deve temer o atual campeão brasileiro.

“Eu digo sempre que a gente tem que ter humildade e personalidade. A gente não precisa ter medo do Palmeiras. Nós chegamos até aqui para ocupar um espaço, para disputar uma vaga de Libertadores. O Palmeiras é um grande adversário que pode ser batido também. O torcedor vai ser fundamental. É colocar o máximo de torcedores possível. É lotar para ter recorde”, afirmou o treinador.

A expectativa é de um público de cerca de 40 mil pessoas na Arena Pernambuco. Esse é justamente o motivo para a partida ser realizada no local, apesar de o atacante André admitir que preferia atuar na Ilha do Retiro – local do confronto com o Dragão.

“A gente está fazendo valer o mando de campo e isso é importante. Estamos adaptados à Ilha do Retiro, se pudesse ser lá contra o Palmeiras seria bom, porque nos sentimos em casa. A gente falou que vinha para jogar e mostrar o que a gente quer, independentemente de adversário ou de campo. Em casa, vai ser difícil tirar três pontos da gente”, afirmou o matador, autor de oito gols no Brasileirão.

Após a ótima atuação frente ao Dragão, a tendência é que o Sport não tenha modificações para encarar o Palmeiras. A única dúvida é pelo posicionamento de Mena. Titular absoluto, o chileno pode jogar como ponta esquerda, se Sander atuar na lateral, ou entrar na ala, caso Rogério ocupe a posição de ataque.

FICHA TÉCNICA

SPORT X PALMEIRAS

Data: 23 de julho de 2017, domingo

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO-CBF)

Assistente: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (GO-CBF)

SPORT: Agenor; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Mena; Rithely e Patrick; Everton Felipe, Diego Souza e Rogério (Sander); André

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Yerry Mina, Luan (Edu Dracena) e Juninho (Egídio); Thiago Santos (Zé Roberto) e Bruno Henrique; Keno, Raphael Veiga e Erik; Deyverson

Técnico: Cuca