Benzema elogia PSG e aponta dificuldade do Real Madrid em gerir estrelas

Benzema destacou a dinâmica interna do PSG, ressaltando o sistema de rotação eficiente do clube francês. "No PSG, você escala os titulares e eles jogam, mas quando o treinador faz substituições aos 60 ou 70 minutos, aqueles que entram contribuem ainda mais do que os que começaram jogando", disse.

O atacante ainda afirmou que o entrosamento da equipe é a chave do sucesso parisiense e que todos os jogadores, independentemente da função, "sabem exatamente o que têm que fazer".

Ao contrário do clube francês, Benzema destacou que o Real Madrid vive um momento complicado por conta da sua estrutura: "No Real Madrid é mais complicado porque eles não jogam tanto como um time; hoje o grupo sofre com essa falta de coesão", declarou.

O atacante ainda concluiu com uma reflexão sobre a importância de priorizar o grupo dentro de campo: "Eu vou brilhar, sem problema, mas sem você eu não consigo brilhar."