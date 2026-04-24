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Benzema elogia PSG e aponta dificuldade do Real Madrid em gerir estrelas

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(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 16:38

O atacante francês Karim Benzema fez uma breve análise de dois gigantes europeus em uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quinta-feira. Os clubes em questão eram o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

O jogador rasgou elogios à equipe de Luis Enrique e apontou que o time espanhol vive uma fase de desafios devido à necessidade de gerenciar tantas estrelas no elenco.

Benzema destacou a dinâmica interna do PSG, ressaltando o sistema de rotação eficiente do clube francês. "No PSG, você escala os titulares e eles jogam, mas quando o treinador faz substituições aos 60 ou 70 minutos, aqueles que entram contribuem ainda mais do que os que começaram jogando", disse.

O atacante ainda afirmou que o entrosamento da equipe é a chave do sucesso parisiense e que todos os jogadores, independentemente da função, "sabem exatamente o que têm que fazer".

Ao contrário do clube francês, Benzema destacou que o Real Madrid vive um momento complicado por conta da sua estrutura: "No Real Madrid é mais complicado porque eles não jogam tanto como um time; hoje o grupo sofre com essa falta de coesão", declarou.

O atacante ainda concluiu com uma reflexão sobre a importância de priorizar o grupo dentro de campo: "Eu vou brilhar, sem problema, mas sem você eu não consigo brilhar."

Para Benzema, o domínio atual do PSG não ocorre pela capacidade individual dos jogadores, mas por causa da estrutura do clube: " A pessoa mais conhecida no PSG é Luis Enrique, mas eles são uma verdadeira equipe. O PSG não é um time de estrelas, com exceção de Ousmane Dembélé, o vencedor da Bola de Ouro", afirmou.

O jogador francês considera essa qualidade de trabalho em equipe como o grande trunfo do clube nas competições de alto nível: "Quem estiver no ataque, todos jogam juntos, e os reservas também rendem muito bem. É por isso que eles são tão bons", finalizou.

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