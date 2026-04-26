Franca reage contra o Botafogo e fica a uma vitória das quartas do NBB

O Franca aumentou sua vantagem nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) na noite deste sábado. No Ginásio Oscar Zelaya, o time paulista ganhou do Botafogo por 89 a 79.

Situação do confronto

Com dois triunfos, o Franca domina a série de melhor de cinco que definirá um dos classificados às quartas de final. O terceiro jogo será realizado nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), também no Rio de Janeiro.

Resumo do jogo

BOTAFOGO 79 X 89 FRANCA

Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 2)

Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Como foi o jogo

Inspirado, Georginho registrou um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes pelo Franca. Já Corderro Bennett marcou 23 pontos. Pelo Botafogo, o cestinha Paulo Scheuer fez 33 pontos e bateu seu próprio recorde na carreira. Scott Machado, por sua vez, contribuiu com 15 pontos.

Superior no primeiro quarto, o Botafogo abriu 12 pontos de vantagem (35 a 23). Na segunda parcial, o Franca reagiu e diminuiu a vantagem do time local para quatro pontos (53 a 49).

O time paulista manteve a consistência no terceiro quarto e assumiu a liderança no marcador (70 a 68). O Franca soube como administrar a última parcial e fechou em 89 a 79.

Próximo jogo

Botafogo x Franca

Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)

Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro (RJ)

Outros resultados do NBB neste sábado

Caxias do Sul 70 x 78 Brasília

Mogi 79 x 75 São José

União Corinthians 84 x 83 Flamengo