Franca reage contra o Botafogo e fica a uma vitória das quartas do NBB

O Franca aumentou sua vantagem nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) na noite deste sábado. No Ginásio Oscar Zelaya, o time paulista ganhou do Botafogo por 89 a 79.
Situação do confronto
Com dois triunfos, o Franca domina a série de melhor de cinco que definirá um dos classificados às quartas de final. O terceiro jogo será realizado nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), também no Rio de Janeiro.
Resumo do jogo
BOTAFOGO 79 X 89 FRANCA
Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 2)
Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
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Como foi o jogo
Inspirado, Georginho registrou um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes pelo Franca. Já Corderro Bennett marcou 23 pontos. Pelo Botafogo, o cestinha Paulo Scheuer fez 33 pontos e bateu seu próprio recorde na carreira. Scott Machado, por sua vez, contribuiu com 15 pontos.
Superior no primeiro quarto, o Botafogo abriu 12 pontos de vantagem (35 a 23). Na segunda parcial, o Franca reagiu e diminuiu a vantagem do time local para quatro pontos (53 a 49).
O time paulista manteve a consistência no terceiro quarto e assumiu a liderança no marcador (70 a 68). O Franca soube como administrar a última parcial e fechou em 89 a 79.
Próximo jogo
Botafogo x Franca
Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)
Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro (RJ)
Outros resultados do NBB neste sábado
- Caxias do Sul 70 x 78 Brasília
- Mogi 79 x 75 São José
- União Corinthians 84 x 83 Flamengo
2 x 0 NAS OITAVAS DE FINAL 🔥🏀
Vitória francana!!! Com 23 pontos de Bennett, Sesi Franca confirma mais uma na série
Falta mais um passo pras quartas!!
📌 Jogo 3 - Segunda-feira às 21h
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— Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) April 26, 2026