Luciano se isola como terceiro maior artilheiro do São Paulo em Brasileiros

Com gol de Luciano, o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0 neste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encerrou uma sequência de duas derrotas na competição.

Autor do gol, o camisa 10 alcançou uma marca histórica pelo clube. Luciano se tornou, de maneira isolada, o terceiro maior artilheiro em Campeonatos Brasileiros da história do São Paulo, ultrapassando Rogério Ceni.

6️⃣6️⃣ vezes Luciano! O camisa 🔟 é o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história do Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/NwyTaJYsgB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2026

É Luciano!

Com o tento anotado, Luciano chegou a 66 gols com a camisa do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. Na artilharia histórica pela competição, atacante está atrás somente de Serginho Chulapa, com 83 gols, e Luis Fabiano, com 108.

Após o jogo, o atacante comemorou a marca. "Fiquei sabendo ali agora. Muito feliz, estou conseguindo atingir grandes marcas no clube. Espero que não pare por aí. São grandes ídolos da história do São Paulo, nem dá para comparar. Fico muito feliz com meu trabalho", disse.

O camisa 10, que abraçou Roger Machado na comemoração, foi elogiado pelo treinador na coletiva. "A gente percebe quando o profissional tem seu contrato, trabalha bem para o clube, mas a gente percebe quando o atleta se envolve com o trabalho. Não é só o Luciano. Todos os atletas estão engajados com o clube. 100% você entra em campo e trabalha, o que faz a diferença é um pouquinho mais".

Próximo jogo do São Paulo

Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)

(Copa Sul-Americana | 3ª rodada) Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá (Colômbia)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp