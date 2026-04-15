Com dois a menos, Vasco perde de time chileno e segue sem vencer na Sul-Americana

Jogando em São Januário, o Vasco da Gama foi derrotado, de virada, pelo Audax Italiano, do Chile, por 2 a 1, nesta terça-feira. No duelo do Grupo G, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Cruzmaltino teve JP e Carlos Cuesta expulsos.

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Situação da tabela

Ainda sem vencer na competição, o Vasco tem um ponto e ocupa a lanterna do grupo. Já o Audax Italiano somou seus primeiros três pontos e é o segundo colocado.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ VASCO 1 X 2 AUDAX ITALIANO 🟢🔵

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo G)

🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: JP, Andrés Gómez e Hugo Moura (Vasco); Oliver Rojas, Marco Collao, Nicolás Aedo e Marcelo Ortíz (Audax Italiano)

🟥 Cartões vermelhos: JP e Carlos Cuesta (Vasco)

Gols

⚽ Brenner, aos 47' do 1ºT (Vasco)

⚽ Michael Vadulli, aos 17' do 2ºT (Audax Italiano)

⚽ Franco Troyansky, aos 41' do 2ºT (Audax Italiano)

Expulsões

🟥JP, aos 34’ do 1ºT (Vasco)

🟥Carlos Cuesta, aos 37’ do 2ºT (Vasco)

Arbitragem

Árbitro: Hernan Heras (URU)

Assistentes: Augustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Diego Dunajec (URU)

⚫⚪ Vasco ⚪⚫

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, JP; Nuno Moreira (Paulo Henrique), Marino Hinestroza (Thiago Mendes), Brenner (Andrés Gómez) e Spinelli (David).

Técnico: Renato Portaluppi

🟢🔵 Audax Italiano 🔵🟢

Thomás Ahumada; Rebolledo, Rojas (Guajardo), Ortiz, Daniel Piña, Esteban Matus (Aedo); Federico Mateos, Collao (Rodrigo Cabral), Troyansky (Monreal); Chiaverano (Diego Coelho) e Vadulli

Técnico: Gustavo Lema

Como foi o jogo

Aos 34 minutos de jogo, JP recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Michael Vadulli e deixou o Vasco com um a menos. Ainda no primeiro tempo, o Vasco abriu o placar aos 47. Puma Rodríguez cruzou para a área pela direita, Claudio Spinelli tentou finalizar e Brenner apareceu na segunda trave para marcar.

Na segunda etapa, aos 17, Franco Troyansky fez jogada individual pela direita e cruzou na área para Vadulli, que apareceu na segunda trave e, de peixinho, empatou para o Audax Italiano. Aos 37, após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti de Carlos Cuesta em Troyansky e expulsou o jogador vascaíno. O próprio Troyansky foi para a cobrança e fez o gol da virada chilena.

Próximo jogos

⚫⚪ Vasco ⚪⚫

⚔️ Jogo: Vasco x São Paulo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de São Januário

🟢🔵 Audax Italiano 🔵🟢

⚔️ Jogo: Huachipato x Audax Italiano

🏆 Competição: Campeonato Chileno - Rodada 10

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 21h45 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Huachipato