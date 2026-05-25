Piquerez se apresenta à seleção uruguaia para dar sequência a tratamento de lesão

O lateral esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, se apresentou à seleção uruguaia na manhã desta segunda-feira. O jogador de 27 anos foi liberado pelo Verdão para terminar o tratamento de sua lesão.

O perfil oficial do Uruguai na rede social X (antigo Twitter) postou uma foto de Piquerez chegando nas às instalações da seleção. O atleta vai prosseguir com o tratamento de uma contusão no tornozelo direito e deve estar na lista do técnico Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

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Liberado pelo Palmeiras, Piquerez está fora dos últimos dois jogos da equipe antes do Mundial. Na quinta-feira, o time alviverde enfrenta o Junior Barranquilla, pela Libertadores. Já no domingo, o adversário será a Chapecoense, pelo Brasileirão.

Piquerez se machucou em um jogo pela seleção uruguaia, contra a Inglaterra, no final de março. O jogador passou por cirurgia e já estava treinando com bola com atletas da base do Palmeiras, ainda afastado do elenco principal.