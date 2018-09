Lucas Moura é eleito o jogador do mês no Campeonato Inglês

Depois de atuações consistentes no início do Campeonato Inglês, o meia-atacante Lucas Moura foi recompensado. Nesta sexta-feira, o brasileiro do Tottenham foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da competição, superando nomes como Marcos Alonso, do Chelsea, e Sadio Mané, do Liverpool. O ex-São Paulo não escondeu a felicidade pelo prêmio.

“É difícil explicar como estou me sentindo no momento”, admitiu Lucas ao receber o prêmio. “Estou muito feliz porque sei que não é fácil conquistar esse troféu e foi um ótimo mês para mim e também para o time”, concluiu o responsável por três gols nos três primeiros jogos do time no nacional, sendo dois deles na vitória acachapante diante do Manchester United no Old Trafford.

“O meu primeiro gol em Wembley no Campeonato Inglês foi muito bom, com o pé esquerdo. Não é normal. Foi um grande momento e, claro, contra o Manchester United, foi ainda mais especial, porque não é fácil jogar em Old Trafford contra o United e eu marquei dois gols”, declarou.

“Não tenho muito a dizer, mas agradeço a Deus e compartilho isso com meus companheiros de equipe e com minha família e continuo trabalhando, porque isso é apenas o começo. Nós temos muito mais diante de nós, então eu preciso continuar trabalhando e fazendo o meu melhor”, completou.

Agora, Lucas é apenas o quarto brasileiro a conquistar o prêmio desde sua criação, em 1994. O último foi o zagueiro David Luiz em 2011, na sua primeira passagem pelo Chelsea.

Por fim, o brasileiro exaltou os companheiros de equipe e projetou uma temporada vitoriosa. “O sentimento é impossível de explicar porque esperei muito tempo por este momento. Eu preciso aproveitar, mas também continuar trabalhando, porque acredito que tenho muito mais para dar e tenho certeza que teremos uma temporada de sucesso, porque podemos, e acredito em meus companheiros de equipe, acredito neste clube. Eu quero entregar muito mais”, disse.