Fluminense x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

TV: Record (aberto).

Record (aberto). Streaming: CazéTV (gratuito), Premiere (pago) e Prime Video (pago).

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Como chegam as equipes

O Fluminense chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos da competição, o Tricolor das Laranjeiras se mantém na terceira posição, mas está longe do líder Palmeiras. Atualmente, a equipe de Zubeldia tem 27 pontos, sete a menos que o Alviverde.

E a boa campanha só ocorre no Brasileirão. Apesar de estar classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense deixa a desejar na Libertadores e está em má fase. Com apenas dois pontos conquistados em quatro rodadas, a equipe é a lanterna do Grupo C, precisando vencer e ter uma combinação de resultados para ir ao mata-mata. No último jogo, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Operário por 2 a 1 no Maracanã, pela quinta fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, a situação do São Paulo é ainda pior que a do Fluminense. Após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, na última quarta-feira, o técnico Roger Machado foi demitido e o Tricolor deu adeus à Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos, porém, conseguiu se manter na quarta posição, com 24 pontos.

O único ponto positivo da temporada são-paulina é na Copa Sul-Americana. Invicto e sem sofrer gols no torneio, o Tricolor lidera o Grupo C do torneio continental e busca a classificação direta para as oitavas.

Arbitragem

Não divulgada.