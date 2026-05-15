Luiz Henrique admite ansiedade por convocação e quer Neymar na Copa: "Pode trazer muitas coisas boas"

O técnico Carlo Ancelotti divulgará, nesta segunda-feira, a lista final dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Um dos nomes na pré-lista do italiano é o de Luiz Henrique, ponta que brilhou no futebol brasileiro ao ganhar a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo e que, hoje, assumiu o protagonismo defendendo as cores do Zenit, da Rússia.

Ancelotti irá anunciar os atletas convocados a partir das 17h (de Brasília) desta segunda-feira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Luiz Henrique admitiu a ansiedade para saber se seu nome estará ou não na lista final. O atacante tem o forte desejo de disputar sua primeira Copa do Mundo e vê a convocação muito próxima.

"Confesso que estou um pouco ansioso, mas eu consigo controlar minha ansiedade, até porque eu tenho que fazer um bom trabalho aqui no Zenit, porque temos uma última partida aqui que é muito importante para sermos campeões russos. Mas, para mim, também está sendo um privilégio só de estar sendo cogitado para que eu possa ir para a Copa do Mundo", contou o jogador.

"Para mim, é um sonho. Vai ser um sonho não só meu, mas minha família, da minha esposa, de todos que vêm ao meu redor que trabalham comigo, que estão junto comigo no dia a dia. Então, assim, estou muito ansioso, mas como eu falei, controlando isso, porque eu tenho um compromisso aqui no meu clube, mas estou muito orgulhoso de tudo que está acontecendo comigo aqui no Zenit, e também quando eu estou presente Seleção", acrescentou.

A primeira convocação de Luiz Henrique foi em agosto de 2024, quando Dorival Júnior ainda era o técnico do Brasil. Na oportunidade, ele foi chamado para integrar a delegação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Ele estreou já como titular diante dos equatorianos, pela sétima rodada da qualificatória, e deixou boas impressões.

De lá para cá, acumulou outras seis convocações. O ponta direito marcou seu primeiro gol pela Canarinho logo em sua terceira partida, contra o Chile, também pelas Eliminatórias, e foi se consolidando como opção no ataque da Seleção para o Mundial. Ele integrou quatro das cinco listas de Ancelotti até o momento e aguarda, ansiosamente, pelo chamado mais importante da carreira.

Neymar tem que ir à Copa? Para Luiz, sim

Um dos nomes que mais gera debate para a convocação final de Ancelotti é o de Neymar. Em todas as coletivas, desde a primeira lista, o treinador ouviu e respondeu ao menos uma pergunta sobre o porquê do craque não ter sido chamado até o momento. O italiano sempre deixou claro que conhece e aprecia o talento do camisa 10 do Santos, mas que o principal critério para a volta do jogador à Seleção sempre foi físico.

Neymar voltou ao Brasil em fevereiro do ano passado com o objetivo de chegar 100% à Copa do Mundo, mas encontrou percalços no caminho. Sofreu com lesões e teve dificuldades em achar uma grande sequência de jogos. Já na atual temporada, vem sido preservado de partidas específicas por controle de carga e ainda vem buscando sua melhor forma física. Em 2026, são seis gols e quatro assistências em 14 dos 30 jogos do Santos.

Ainda assim, Neymar está na pré-lista da Seleção para o Mundial. Jogadores do Brasil já iniciaram uma espécie de 'coro' pela convocação do astro, e Luiz Henrique revelou que também gostaria de ter o camisa 10 ao seu lado no torneio, mas deixou a decisão final nas mãos de Ancelotti.

"Claro [se gostaria que Neymar fosse convocado]. Todos os jogadores querem jogar ao lado do do Neymar. A gente sabe que o Neymar é um cara que pode ajudar a Seleção Brasileira. Ele é um cara que, com seu potencial, com seu talento, pode trazer muitas coisas boas para a gente, mas como eu sempre falei, eu não posso decidir se ele vai para Copa ou não", afirmou o atacante do Zenit.

"Ele estando bem fisicamente, estando no alto nível dele, eu creio também que, da minha parte, com certeza ele vai. Então eu deixo essa parte mais para o Ancelotti, para que ele possa convocar o Neymar", prosseguiu.

Neymar não defende a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando atuou contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, e sofreu uma grave lesão no joelho. Recentemente, Ancelotti classificou a escolha de levar o astro como "não tão simples" em entrevista à Agência Reuters.

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O medo de perder o Mundial

Quanto mais perto da Copa do Mundo, mais há o temor de sofrer uma lesão que possa encerrar qualquer possibilidade de disputar o Mundial. A Seleção Brasileira, por exemplo, já perdeu três peças importantes que, possivelmente, estariam na convocação final de Ancelotti: o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid, e o atacante Estêvão, revelado pelo Palmeiras e hoje no Chelsea.

Luiz Henrique lamentou as perdas do Brasil e admitiu o medo de perder a Copa do Mundo por uma contusão, mas tenta ao máximo se blindar para entrar em campo sem tal pensamento. Neste domingo, por exemplo, o Zenit decide o título do Campeonato Russo, e o jogador precisa estar 100% fisicamente para poder ajudar o clube.

"Ficamos muito tristes por essas perdas que a gente tem na nossa Seleção. Muitos se lesionam porque estão no seu clube e estão jogando. São muitos campeonatos, não tem muito tempo para descansar e, às vezes, sempre acontece. Mas eu procuro o máximo não me preocupar com isso para que eu não jogue já pensando em me lesionar, porque isso pode trazer problema para o meu clube e também para a Seleção", contou o atleta em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

"Sempre dou o meu melhor no dia a dia, trabalho o máximo possível fora de campo, também para que eu possa estar 100% fisicamente para que eu não venha a melesionar. Procuro não ficar pensando muito nisso, porque quando a gente pensa muito, a gente acaba se lesionando. É um pouco preocupante sim, mas eu sempre quero dar o meu melhor no dia a dia nos treinamentos, também com meu fisioterapeuta, para que eu possa estar 100% fisicamente", completou.

Expectativas para Copa e pressão

Se convocado, Luiz Henrique irá para sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Convocado por sete vezes, o ponta já soma 13 partidas com a Amarelinha, com dois gols e duas assistências. Em seu início de trajetória, pareceu não sentir a pressão de vestir a camisa da maior seleção do mundo, apesar de reconhecer que ela existe. O Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2002, ano do penta.

"Eu fico o mais tranquilo possível para que eu possa fazer um bom trabalho. Quero ajudar a todos, entregar 100% do meu potencial para ajudar a Seleção. Eu sei o Brasil é o maior ganhador da Copa do Mundo, então, sempre vai haver cobrança para ganhar, para estar bem, mas eu sou muito tranquilo com isso, porque eu quero entrar em campo para entregar o meu máximo, para fazer o melhor de mim para que a gente possa sempre estar ganhando jogos e se divertindo ali no dia a dia. Para mim, é um privilégio muito grande de estar defendendo a seleção e de ter essa pressão também", explicou o jogador.

A Seleção vem de uma série de eliminações que machucaram o coração do torcedor brasileiro nos últimos Mundiais. Em 2014, o 7 a 1 para a Alemanha na semifinal; em 2018, a dura derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas; e em 2022, a trágica queda para a Croácia, na prorrogação, por 2 a 1, também nas quartas de final. Ainda assim, Luiz Henrique tem recebido mensagens que demonstram que a torcida ainda tem esperanças na conquista do hexa.

"Minha expectativa é muito grande para esse Mundial. É um campeonato muito importante para nós, pessoalmente, e também para a nossa torcida, que vem nos apoiando a cada dia, dando força. Estou sempre recebendo sempre mensagens de muita força, de muita confiança no meu Instagram. Isso é muito importante para que a gente se sinta acolhido por eles e também tranquilos para fazer o nosso trabalho dentro de campo, que é sempre trazer a vitória para o para o nosso Brasil", comentou.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e irá duelar com Marrocos, Haiti e Escócia por uma vaga no mata-mata. Os dois melhores de cada chave avançam, assim como os oito melhores terceiros colocados.

"Sabemos que qualquer adversário que enfrentarmos, por ser o Brasil, vai dar seu máximo [contra nós]. A gente sabe que o adversário vai vir para querer ganhar de nós, mas também acreditamos muito no nosso potencial e nos jogadores que temos na Seleção. Temos que fazer o nosso trabalho e nos entregar ao máximo, lutando sempre trazer a vitória", enfatizou.

Como é trabalhar com Ancelotti?

Na última quinta-feira, a CBF anunciou a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti até 2030. Ou seja, o treinador fará sua estreia em Copas do Mundo pelo Brasil na atual edição, mas ainda comandará a Seleção no Mundial de 2030. Para Luiz Henrique, a notícia é ótima. O atacante rasgou elogios ao italiano.

"É uma honra trabalhar no dia a dia com o Ancelotti, com a comissão técnica e também com jogadores que estão na Seleção. É uma comissão que apoia muito os jogadores, que está sempre ali conversando com todos ao redor para que a gente possa fazer o melhor para a Seleção. Também estou ali com outros jogadores que que são melhores do mundo, que estão em equipes de alto nível, equipes que já ganharam muitos campeonatos importantes. Para mim, é um privilégio estar trabalhando com eles. É gente assim que nos ajuda no dia a dia, estão sempre conversando conosco, sempre querendo dar o seu melhor", apontou.

Ver seu rosto no álbum de figurinhas

A convocação de Luiz Henrique parece ser tão iminente que ele já está até incluído no álbum de figurinhas da Copa do Mundo, uma das principais febres pré-Mundial. A sensação ao se ver ali é de um sonho realizado e de um dever cumprido.

"É uma honra. É meu sonho, desde criança, vestir a camisa da Seleção e disputar uma Copa do Mundo. Ali, vendo minha figurinha, eu tenho amigos também que me mandam que conseguiram me tirar [risos]. Então, para mim, é uma felicidade imensa", afirmou.

"Também estou realizando meu sonho, realizando o sonho da minha família, do meu pai, que sempre me quis me ver na Seleção. Então, para mim é uma honra, é um privilégio estar no álbum", concluiu o jogador.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luiz Henrique 🇧🇷 (@luizhenrique_07)

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