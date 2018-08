Com três gols em três jogos, Lucas celebra “grande momento” na Europa

A temporada de Lucas Moura no Tottenham não poderia ter começado melhor. Titular nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o brasileiro mostrou que não está para brincadeiras e já marcou três gols em três jogos: o primeiro contra o Fulham, na segunda rodada, e mais dois nesta segunda-feira na grande vitória sobre o Manchester United.

“Não tenho palavras para explicar. Jogar aqui no Old Trafford contra o Manchester United, fazer dois gols e vencer o jogo… Só posso agradecer a Deus, dividir com meus companheiros. Oferecer a minha família, que com certeza está me assistindo, tanto aqui em casa, como no Brasil. É um grande momento na minha carreira aqui na Europa e estou muito feliz”, comemorou o atacante, em entrevista ao canal ESPN, após a partida.

O camisa 27 dos Spurs, porém, sabe que ainda é apenas o começo da temporada e precisa trabalhar para manter o bom momento. “Muito feliz, é um grande momento e tenho que continuar trabalho, porque tem muito mais pela frente. Tenho certeza que Deus tem muita coisa reservada ainda”, finalizou.

O Tottenham volta a campo no próximo domingo, quando visita o Watford, ao meio dia (de Brasília), pela quarta rodada do campeonato.