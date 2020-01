Zagueiro Arboleda, do São Paulo, surpreende mãe com carro novo

O zagueiro do São Paulo Robert Arboleda surpreendeu sua mãe na tarde desta sexta-feira, na cidade de Esmeraldas, Equador, e a presentou com um carro novo. Segundo o defensor, o automóvel é um presente de natal.

Em postagem nas redes sociais, o atleta comentou: “Porque você merece isso e muito mais mamita, porque a pesar de todas as coisas ruins que eu fiz, sempre está aí me apoiando. Seu presente de natal mãe”.

Arboleda também publicou um vídeo entregando a chave do carro novo para sua mãe. Confira:

O defensor são-paulino vem tendo férias tumultuadas no Equador. Em dezembro, Arboleda apareceu em uma foto usando a camisa do rival Palmeiras. A imagem viralizou nas redes sociais e o atleta foi obrigado a publicar um pedido de desculpa.

Dias depois, o zagueiro publicou stories em sua conta no Instagram vestindo um uniforme falsificado do Tricolor do Morumbi.