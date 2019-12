Arboleda veste uniforme pirata do São Paulo após polêmica com camisa do Palmeiras

Pouco tempo após aparecer em foto usando uma camisa do Palmeiras, o zagueiro do São Paulo Robert Arboleda cometeu outro deslize nas redes sociais. O defensor publicou neste domingo, em sua conta no Instagram, duas fotos usando um uniforme falsificado do Tricolor.

De férias no Equador, seu país natal, Arboleda pousou ao lado de um jovem, que usava uma camisa falsificada do Flamengo e entregou um desenho ao zagueiro.

Nas fotos, o defensor aparece trajando uma camisa sem a marca da distribuidora de material esportivo do Tricolor, assim como outros patrocinadores. Detalhes na gola, no escudo e a falta das listas tricolores laterais também indicam que o uniforme não é oficial.

As mesmas ausências são notadas no calção, que conta com um escudo em posição diferente da utilizada no uniforme oficial, além de não conter a marca da distribuidora de material esportivo.

Na publicação, Arboleda agradeceu o jovem equatoriano pelo desenho. “Felicidades para essa humilde criança que me fez esse presente de verdade. Muitas bênçãos”, escreveu.