Foto de Arboleda com a camisa do Palmeiras vaza e enfurece torcida são-paulina

Na noite desta terça-feira, muitos são-paulinos repercutiram nas redes sociais uma foto em que o zagueiro Arboleda aparece com a camisa do Palmeiras.

De férias, o defensor do São Paulo aparece na publicação de um amigo o abraçando vestido com a camisa do Alviverde. Rapidamente a foto ganhou reverberação e enfureceu os torcedores do Tricolor, que o reconheceram pelas tatuagens.

Hermano⚽️🔝🌴🤙🏾 Uma publicação compartilhada por B A 7 🤙🏾🦍 (@billyarce11) em 17 de Dez, 2019 às 3:58 PST

A localização que o colega de Arboleda adiciona é de “Barrio Boca Del Lobo”, em Esmeraldas, uma cidade portuária do Equador, país natal do jogador. Não está especificado em qual data foi tirada a foto.