Vitória x São Paulo pelo Brasileirão sub-20: veja prováveis escalações do confronto

Vitória e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Manoel Barradas, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Onde assistir
O jogo será transmitido pela TV Vitória (Youtube).
Como chegam os times
O Vitória vem de empate contra o Atlético Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe está na 12ª posição, com 17 pontos. Por outro lado, o São Paulo teve sua primeira vitória em oito partidas contra o Criciúma e chegou a 14ª colocação, com 15 pontos.
Prováveis escalações
Vitória: Davi; Cauan Farias, Kauan e Ivan Henrique; Wanderson Estrela, Luiz Carlos, Talero e Gean; Almaraz, Ruan e Hiago.
Técnico: Mairon César
São Paulo: Nazari; Nicolas, Alisson, Isac e Igor Felisberto; Tetê, Pedro Bezerra, Matheus Ferreira e Lucyan; Leonardo da Cruz e Nicolas Ferreira.
Técnico: Júlio Baptista
Arbitragem
Árbitro: Jailton Moura Silva Filho
Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho e Marcus Vinicius Ferreira De Souza
Quarto Árbitro: Eziquiel Sousa Costa
Ficha técnica
Confronto: Vitória x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 14ª rodada
Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2025, às 15h (de Brasília)
Local: CT Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Transmissão: TV Vitória (Youtube)
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