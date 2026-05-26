Vitória x São Paulo pelo Brasileirão sub-20: veja prováveis escalações do confronto

Vitória e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Manoel Barradas, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Vitória (Youtube).

Como chegam os times

O Vitória vem de empate contra o Atlético Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe está na 12ª posição, com 17 pontos. Por outro lado, o São Paulo teve sua primeira vitória em oito partidas contra o Criciúma e chegou a 14ª colocação, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Vitória: Davi; Cauan Farias, Kauan e Ivan Henrique; Wanderson Estrela, Luiz Carlos, Talero e Gean; Almaraz, Ruan e Hiago.

Técnico: Mairon César

São Paulo: Nazari; Nicolas, Alisson, Isac e Igor Felisberto; Tetê, Pedro Bezerra, Matheus Ferreira e Lucyan; Leonardo da Cruz e Nicolas Ferreira.

Técnico: Júlio Baptista

Arbitragem

Árbitro: Jailton Moura Silva Filho

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho e Marcus Vinicius Ferreira De Souza

Quarto Árbitro: Eziquiel Sousa Costa

Ficha técnica

Confronto: Vitória x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 14ª rodada

Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2025, às 15h (de Brasília)

Local: CT Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Transmissão: TV Vitória (Youtube)

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