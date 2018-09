Vídeo revela bronca de Lugano em juiz: “Irresponsável do cara…”

Um vídeo divulgado pelo canal Fox Sports nesta terça-feira revela Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, dando uma bronca no árbitro Dewson Freitas da Silva em função da expulsão de Diego Souza no duelo com o Fluminense.

“Não foi vermelho. Não teve intenção. Trabalhamos todo o ano pra você apitar assim!?. Mais responsabilidade, por favor! Estamos jogando a vida. Nem encostou no cara… Anota aí, Diego Lugano! Você errou! Irresponsável do cara… Assisti na televisão! Vocês não são protagonistas!”, esbravejou o uruguaio.

Diego Souza foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo por levar o cotovelo ao peito de Léo, do Fluminense. Dewson Freitas relatou em súmula as palavras de Diego Lugano e escreveu que aplicou o cartão vermelho no camisa 9 por uso excessivo de força.

“Informo que no intervalo da partida quando nos dirigíamos para o vestiário da arbitragem, ainda no túnel de acesso, o senhor Diego Lugano, funcionário do São Paulo, veio ao nosso encontro e proferiu as seguintes palavras de maneira ofensiva: “p.. que pariu, você é um irresponsável! Vai se f… e pode anotar que eu sou o Diego Lugano”, relatou o juiz do Pará.

Por desrespeito à arbitragem, Lugano pode ser julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Caso seja denunciado no artigo 258 do Código de Justiça Desportiva, o dirigente pode pegar um gancho de 15 a 180 dias, o que poderia lhe tirar o acesso a setores mais reservados dos estádios, como os vestiários.

O duelo com o Fluminense terminou empatado por 1 a 1, e o São Paulo manteve a liderança com três pontos de vantagem para o Internacional (46 a 43). O próximo compromisso do time do Morumbi é o embate com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Independência.

