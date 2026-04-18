Com Sabino, São Paulo chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco

Nesta sexta-feira, a equipe do São Paulo chegou ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Vasco da Gama, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor irá a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O zagueiro Sabino, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a ser relacionado e viajou com o elenco para a partida.

🛬 Já estamos no Rio de Janeiro para o duelo com o Vasco da Gama!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/pkn57MPaeA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 18, 2026

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric (Maik), Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

Técnico: Roger Machado

Desfalques

Além de Rafael Tolói e Lucas Ramon, que estão suspensos, o São Paulo tem quatro lesionados. Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Lucas (fraturas em duas costelas) seguem o tratamento e irão perder mais um jogo.

Junto deles, o meio-campista Marcos Antônio se machucou no duelo com o O'Higgins, pela segunda rodada da Sul-Americana. O atleta lesionou o músculo reto femoral da coxa direita e ficará de fora por, pelo menos, seis semanas.

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