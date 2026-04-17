Roger Machado aposta em tabu contra o Vasco para ganhar fôlego no São Paulo

Pressionado no comando do São Paulo, o técnico Roger Machado pode se apoiar em um retrospecto favorável para ganhar fôlego. Na carreira, o treinador nunca perdeu para o Vasco, adversário do Tricolor Paulista no Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, as equipes se enfrentam em compromisso válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola para o duelo às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Ao todo, Roger Machado enfrentou o clube carioca nove vezes, somando quatro vitórias e cinco empates, mantendo uma invencibilidade de 100% no confronto.

O primeiro duelo aconteceu em 2015, quando comandava o Grêmio. Na ocasião, a equipe gaúcha venceu o Vasco por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o treinador voltou a enfrentar o time cruz-maltino dirigindo Bahia, Fluminense, Juventude e Internacional, mantendo o retrospecto positivo.

O confronto mais recente ocorreu em 27 de julho de 2025, quando Internacional e Vasco empataram por 1 a 1 pelo Brasileirão.

Agora no comando do São Paulo e vivendo um momento de cobrança por melhores desempenhos, Roger Machado tenta manter a invencibilidade contra o Vasco para ganhar fôlego e aliviar a pressão sobre seu trabalho. Desde que chegou ao clube, há pouco mais de um mês, o treinador soma nove jogos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.

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São Paulo na temporada

Na última partida, o São Paulo recebeu o O’Higgns, do Chile, pela Sul-Americana, e venceu por 2 a 0. O resultado, contudo, não convenceu o torcedor. Ao final do primeiro tempo, inclusive, o time foi vaiado pela má atuação.

Agora, Tricolor Paulista volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a terceira posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O São Paulo está a seis pontos do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Flamengo, vice-líder.