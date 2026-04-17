Artur ganha espaço no São Paulo e vira peça importante com Roger

Com orçamento mais restrito, o São Paulo encontrou uma solução de baixo custo para reforçar o elenco e viu Artur ganhar espaço rapidamente. Contratado por empréstimo, sem custos de transferência e com parte dos salários ainda pagos pelo Botafogo, o atacante se tornou opção frequente no time comandado por Roger Machado.

Em menos de um mês, Artur passou a ter papel relevante. O primeiro gol saiu na vitória sobre o O’Higgins, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Antes disso, na estreia contra o Cruzeiro, já havia participado diretamente do resultado ao sofrer um pênalti e dar uma assistência no triunfo por 4 a 1.

A utilização do jogador também passa pela relação com o treinador. Artur e Roger Machado trabalharam juntos no Bahia, em 2019, temporada em que o atacante somou 10 gols e nove assistências em 55 partidas, além de conquistar o Campeonato Baiano.

A familiaridade com o técnico tem contribuído para a rápida adaptação e sequência no time titular.