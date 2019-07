“Todo jogador quer estar em campo”, diz ‘esquecido’ por Cuca no São Paulo

Contratado pelo São Paulo ao custo total de R$ 6 milhões, Everton Felipe ainda não engrenou com a camisa tricolor. Nesta temporada, o meia-atacante entrou em campo apenas 12 vezes e vem tendo dificuldades para ganhar espaço com o técnico Cuca.

Titular na fase decisiva do Campeonato Paulista, Everton Felipe foi uma das apostas de Vagner Mancini, então treinador interino do São Paulo. Sem Pablo, contundido, o meia-atacante foi improvisado como uma espécie de “falso 9”, plano que acabou dando certo no jogo de volta da semifinal contra o Palmeiras, em que ele, inclusive, converteu sua cobrança de pênalti.

Mas, com o início do Campeonato Brasileiro, Everton Felipe foi “esquecido” por Cuca. Se já era difícil se firmar como titular com a concorrência de Everton, a promoção de Toró e a chegada de Alexandre Pato tornou a missão do meia-atacante ainda mais difícil. Até agora, ele foi acionado somente duas vezes na competição por pontos corridos, entrando no segundo tempo contra Avaí e Atlético-MG.

“Tive uma sequência boa durante o Paulistão e pude ajudar o time fazendo o São Paulo chegar na final. Ser o segundo jogador que mais sofreu faltas é importante para mim, porque a bola parada é uma excelente arma em jogos mais pegados e quero poder usar esse fator ao nosso favor. Todo jogador quer estar em campo e minha vontade é jogar. Estou à disposição e darei o meu melhor por essa camisa”, comentou Everton Felipe.

Sem vencer há oito jogos, o São Paulo segue se preparando para enfrentar a Chapecoense na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), novamente no estádio do Morumbi. No fim de semana seguinte, o Tricolor vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense, sábado, na véspera do aniversário de 22 anos de Everton Felipe, que espera ganhar uma nova oportunidade como presente de aniversário do técnico Cuca.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com